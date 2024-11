Livestream Bosnië - Nederland: kijk hier gratis naar de wedstrijd van Oranje

De wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Nederland is te volgen op NPO3, maar ook via een livestream van de NOS. De link naar de livestream van het duel tussen Bosnië en Oranje vind je in dit artikel.

Een gratis livestream van de Nations League-wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Nederland is hier te vinden. De livestream wordt verzorgd door de NOS en begint om 20.20 uur met de voorbeschouwing met Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart. De aftrap is om 20.45 uur.

Link: Livestream Bosnië-Herzegovina - Nederland

Artikel gaat verder onder video

Livestreams zijn ook gemakkelijk op je televisie te bekijken. Installeer daarvoor NOS Live op je toestel of kastje van je tv-aanbieder. Ziggo-abonnees kunnen ook zappen naar kanaal 160.

Bosnië - Nederland op tv

De wedstrijd tussen Nederland en Hongarije is ook te zien op tv en wordt uitgezonden op de zender NPO3. De voorbeschouwing met Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart begint om 20.20 uur. Op ESPN is er al vanaf 19.30 uur een voorbeschouwing met Jan Joost van Gangelen en Hans Kraay junior.