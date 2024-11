Louis van Gaal laat niet met zich sollen en pakt Ajax Legend stevig aan in kleedkamer

Louis van Gaal heeft een speler van de Ajax Legends zondag stevig aangepakt in de kleedkamer, zo heeft Rafael van der Vaart na afloop van het jubileumduel in de Johan Cruijff ArenA onthuld. De Braziliaanse Wamberto was het slachtoffer.

Wamberto, de kleine Braziliaanse aanvaller die tussen 1998 en 2004 uitkwam voor Ajax, verscheen voor de wedstrijd van de Ajax Legends tegen de Real Madrid Legends te laat in de kleedkamer. Van Gaal, die als trainer altijd strikt omgaat met regels, accepteerde dat niet. Van der Vaart heeft tegenover het Algemeen Dagblad onthuld dat de Braziliaan 'stevig op z'n kloten' heeft gekregen van de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

In zijn speech voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff ArenA deed Van Gaal nog een aantal andere uitspraken die de ploeg op scherp zette: "Toen Louis zei dat hij nog nooit van Real Madrid had verloren en dat hij dit graag zo wilde houden, heb ik mijn benen maar even extra laten masseren", zegt Van der Vaart tegenover het Algemeen Dagblad.

Ajax nam zondagmiddag een groot deel van een toespraak van Van Gaal in een volgepakte Ajax-kleedkamer op. Bekijk deze beelden hieronder: