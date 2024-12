Maduro zakt met kleurloos Almere City naar laatste plaats

Almere City heeft op zaterdagavond kennisgemaakt met de laatste plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Hedwiges Maduro verloor voor de vijfde keer op rij, dit keer van NAC Breda (1-0). Omdat concurrent RKC een punt pakte gister heeft Almere City nu evenveel punten als de Waalwijkers, maar heeft het ook een slechter doelsaldo.

De wedstrijd begon hoopvol voor beide partijen. Er waren veel kansen over en weer in het sfeervolle Rat Verlegh Stadion, de openingstreffer kwam na een dik kwartier. Leo Sauer, de huurling van Feyenoord, is een publiekslieveling in Breda. Niet zo gek ook, als je zo goed kan dribbelen. Dat liet hij nog maar een keer zien, hij kapte naar binnen en vond met een knappe krulbal de verre hoek: 1-0.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf dat moment was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Almere City-keeper Nordin Bakker. De sluitpost werd eigenlijk de hele eerste helft in de steek gelaten door zijn team, dat zonder enige vorm van pit of inzettingsvermogen speelde en zodoende genoeg kansen incasseerde.

Het leek na een dik half uur 2-0 te worden door een kopbal van Omarsson, alleen kopte bij de bal eerst tegen zijn eigen hand aan voordat hij in het doel plofte. De VAR moest op de lijn komen en keurde de treffer af. Almere werd gewaarschuwd om het in de tweede helft beter te doen.

Dat lukte niet echt, want het bleef NAC wat de klok sloeg. De Bredanaars gingen driftig op zoek naar een verdubbeling van de voorsprong. Het eerste halve uur in de tweede helft was relatief saai, er werden weinig grote kansen gecreëerd. Een kwartier voor tijd kreeg Almere een kans via Ritmeester van de Kamp, die bijna doel trof. Kemper stond op de lijn om de bal nog net tegen te houden, waardoor de hoop en energie weer een beetje terugkwam bij Almere.

Het mocht uiteindelijk niet baten, NAC hield de voorsprong vast en won dus met 1-0. Wat betekent deze uitslag voor de ranglijst? Almere City is dus de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie, terwijl NAC Breda (voor nu) naar plek zeven gaat. Allen concurrenten komen later in actie, maar het geeft wel aan dat de ploeg van Carl Hoefkens het goed voor elkaar heeft als promovendus.