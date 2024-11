Noa Vahle zegt live op tv iets confronterends over het gewicht van een voetbalanalist

Noa Vahle heeft woensdagavond voor hilariteit gezorgd in de studio van Ziggo Sport. De sportjournaliste zag in de spelerstunnel van Ajax een oude foto van Rafael van der Vaart - op dat moment actief als analist in de studio - hangen en besloot een confronterend grapje te maken.

Vahle was woensdagavond aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. In het stadion van de Amsterdammers gaf de sportverslaggeefster een inkijkje in de gerenoveerde spelerstunnel van Ajax.Francesco Farioli liet woensdag op de persconferentie weten dat de spelerstunnel is aangepast. Op aanraden van de Italiaanse coach is er een muur vrijgemaakt waarop spelers uit 'De Club van 100' van Ajax geportretteerd worden.

Wesley Sneijder en Van der Vaart, allebei aanwezig in de studio van Ziggo Sport, hangen ook aan de muur in de spelerstunnel. Als Vahle langs het portret van Van der Vaart loopt, valt haar iets op: "Hij maakte zijn debuut op 19 april 2000. Jeetje man, dat is ruim 24 jaar geleden. En zo te zien ook 24 kilo! Maar goed, fijne avond mannen", zegt Vahle lachend.

In de studio wordt met veel gelach gereageerd op de opmerking van Vahle. Van der Vaart kan het hebben: "Noa is superlief. Bovendien ben ik blij als het maar 24 kilo is!", sluit de analist met een grote glimlach op zijn gezicht af.