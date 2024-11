Francesco Farioli is van plan de nodige wijzigingen door te voeren in de opstelling van Ajax voor het duel tegen Maccabi Tel Aviv. In vergelijking met de gewonnen wedstrijd tegen PSV afgelopen zaterdag worden zes nieuwe namen verwacht in de Johan Cruijff ArenA. zou de voorkeur krijgen in de punt van de aanval.

Dat is althans de verwachting van Ajax-watcher Johan Inan in het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers treden volgens de krant zonder Josip Sutalo aan tegen de club uit Israël. De Kroatische centrumverdediger heeft klachten en nam ook niet deel aan de afsluitende training op Sportpark De Toekomst. Hij wordt vermoedelijk vervangen door Daniele Rugani. Anton Gaaei neemt de plaats over van Devyne Rensch als rechtsback.

In vergelijking met de wedstrijd tegen PSV, zal Ajax vermoedelijk met een ander middenveld aantreden. Jordan Henderson krijgt rust en wordt vervangen door Branco van den Boomen. Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim staan naast hem opgesteld op het middenveld.

Voorin krijgt Weghorst de kans om het in de punt van de aanval te laten zien. Tegen PSV moest de boomlange spits nog genoegen nemen met een invalbeurt van twintig minuten. Vanaf de flank zullen Bertrand Traoré en Mika Godts voor voldoende aanvoer moeten zorgen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Van den Boomen, Fitz-Jim, Taylor, Traoré, Weghorst, Godts

