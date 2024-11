Farioli en staf trainen plots ander team dan Ajax 1

Ajax-trainer Francesco Farioli en zijn technische staf werkten dinsdag een training af bij de zogeheten talentengroep van Ajax. De hoofdcoach van de Amsterdammers gaf een training aan een mix van veelbelovende spelers uit de Ajax Onder 16 tot en met Jong Ajax, zo laat Directeur Voetbal Marijn Beuker weten op X.

Farioli verscheen dinsdag op een training van de talentengroep van Ajax, samen met zijn technische staf en een groep specialisten. De training stond onder leiding van de Italiaan en Dave Vos, één van de assistenten van Farioli bij Ajax 1. “De spelers hebben een intensieve training ondergaan”, deelt Beuker woensdag mede op X.

Wat is de talentengroep van Ajax?

De talentengroep van Ajax is een groep van veelbelovende spelers, bestaande uit talenten van Ajax Onder 16 tot en met Jong Ajax. Eens in de zoveel tijd komt de geselecteerde groep spelers bij elkaar met het gezamenlijke doel om een nieuwe generatie talenten te laten wennen aan elkaar en aan de eisen van het betaalde voetbal.

“Nu moeten ze ervoor zorgen dat ze zich de komende maand laten zien, om er zeker van te zijn dat ze weer geselecteerd zijn voor de volgende talentgroeptraining”, schrijft Beuker in zijn tweet.

Ajax-fans twijfelen aan talentengroep

Een aantal fans van Ajax hebben hun twijfels over de talentengroep van de Amsterdammers. “Is het niet wat demotiverend voor de andere jongens die niet tot de ‘talent group’ behoren? En dus niet die extra aandacht krijgen? Talent komt soms pas later bovendrijven, zie bijvoorbeeld Noussair Mazraoui”, vraagt een Ajax-fan in de reacties onder de tweet van Beuker.

De Directeur Voetbal legt in drie redenen uit hoe het zit: “1: Goed kijken wie het ‘juiste’ talent is. 2: Elke maand een nieuwe kans om erbij te komen. 3: Topsport is per definitie hard en oneerlijk”, reageert Beuker.

