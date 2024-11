Farioli uit twijfels over meespelen tweetal tegen Maccabi Tel Aviv

Het meespelen van en bij Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv is nog niet zeker, zo maakt Francesco Farioli woensdag bekend op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd. Het tweetal heeft klachten opgelopen in de wedstrijd tegen PSV.

Ajax wist afgelopen weekend een knappe thuiszege te boeken op PSV (3-2), maar die wedstrijd heeft ook een negatieve kant gehad. Zowel Rensch als Sutalo hebben namelijk pijntjes overgehouden aan de topwedstrijd. Later op de woensdag zal meer duidelijk worden over het meespelen van de verdedigers.

Op de persconferentie vertelt Farioli dat naast de langer geblesseerde Gastón Ávila en Sivert Mannsverk ook nog een aantal spelers getest moeten worden om te kijken of ze fit zijn. “Dat zijn Rensch en Sutalo”, licht de Italiaan desgevraagd toe.

“Ze hebben wat kleine pijntjes opgelopen in de wedstrijd tegen PSV”, gaat de trainer verder. Toch heeft hij er vertrouwen in dat hij donderdag over zijn verdedigers kan beschikken. “Maar we zullen dat vandaag nog wat meer moeten checken.”

