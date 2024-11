OnlyFans-model zorgt dat niemand droog staat bij Ewijk 3

De mooiste anekdotes, gekste spelsituaties en meest ondenkbare taferelen uit de derde helft lees je iedere week terug in uit De Kelderklasse. De rubriek waarin we al jullie ervaringen van het voetbalweekend bundelen in één verhaal. Deze week duikt er een OnlyFans-model op bij de mannen van Ewijk 3 en mondt een terugspeelbal uit tot een hilarische keepersblunder.

In de 5e klasse C ging het helemaal mis door een terugspeelbal van Oeken-verdediger op de doelman. In plaats van een pass over de grond, kreeg de bal veel meer vaart dan ingeschat. Zodoende vlooeg de bal met een mooie boog tegen de binnenkant van de paal. De doelman trachtte een doelpunt te voorkomen, maar via zíjn lichaam ging de bal alsnog over de lijn. Hilarisch, klunzig, een typisch Kelderklasse-doelpunt.

OnlyFans-model deelt uit

Een opvallende verschijning in de derde helft van Ewijk 3. Daar gaf de trotse sponsor van het elftal acte de presence. De sponsor van deze heren luistert naar de naam Emmely. Je zou haar kunnen kennen van Dames in de Dop. Ook heeft ze een eigen website officialemmely.nl. Dankzij haar verdiensten lopen de boys van Ewijk 3 er warmpjes bij dit seizoen. Om ze nog een stapje harder te laten zetten, deelde Emmely het nodige bier uit in de kantine afgelopen weekend.

Doelman moet nog even oefenen op strafschoppen

In het voetbal is de rabona de techniek van het trappen van de voetbal waarbij het trappende been gekruist wordt achter de achterkant van het staande been. De doelman van vv Dirkshorn vond het een goed moment om deze techniek toe te passen voor het nemen van de strafschop. De afloop van deze exercitie laat zich al raden.