Onrust in Amsterdam: politie neemt extra maatregelen in aanloop naar duel van Ajax

Amsterdam heeft een onrustige nacht achter de rug. In aanloop naar het duel tussen Ajax en het Israëlische Maccabi Tel Aviv spreekt de politie over 'spanningen' in de stad, waardoor er extra maatregelen worden genomen.

Op sociale media circuleren er volop beelden van ongeregeldheden in Amsterdam. De politie heeft een pittige nacht achter de rug, want het was op meerdere plekken onrustig in Amsterdam: We waren afgelopen nacht extra in de stad aanwezig geweest na signalen dat er op meerdere plekken in het centrum sprake was van spanningen. Mogelijk als gevolg van de aanstaande wedstrijd van Ajax tegen de Israëlische club Maccabi en AZ tegen de Turkse club Fenerbahçe", schrijft de politie op sociale media.

Op het Rokin is onder meer een Palestijnse vlag van een gevel getrokken, terwijl er op het Max Euweplein een confrontatie is voorkomen tussen een groep taxichauffers en een groep bezoekers uit een casino. De politie neemt extra maatregelen in aanloop naar het duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv: "We zijn als politie extra alert en aanwezig. Eerder meldde de gemeente Amsterdam al dat er een aantal veiligheidsmaatregelen zijn genomen om alles veilig en ordelijk te laten verlopen.