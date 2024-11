EA Sports blundert met FC25 en krijgt bakken kritiek over zich heen

Electronic Arts heeft een slechte beurt gemaakt wat betreft de game FC25. Door een recente update konden voetballers in het spel opeens kanker krijgen, waardoor zij een tijdje niet inzetbaar waren. Een woordvoerder geeft echter aan dat dit nooit in het spel had moeten zitten.

Gamers lieten van zich horen na deze opmerkelijke update en deden dat maar weinig enthousiast. Meestal zou de 'blessure' kanker echter maar van korte aard zijn: na vier weken waren de voetballers in kwestie alweer '100 procent fit' volgens het spel. Enkele gamers vonden het wel een goed initiatief, aangezien een speler tijdens het 'echte leven' ook kanker kan krijgen. Kijk maar naar een speler als Jean-Paul Boëtius.

EA Sports heeft ondertussen gereageerd op de update. Wat blijkt: het gaat om een datafout. "Het had nooit in het spel moeten zitten en het is er ook heel snel weer uitgehaald”, zegt een woordvoerder. "Ik mag er verder niet veel meer over zeggen. Het is wel iets wat al iets langer geleden is gebeurd, maar het blijft rondzingen."

Een andere 'opvallende' blessure in het spel is die van een longontsteking, terwijl ook 'ontstoken amandelen' en 'een blindedarmontsteking' je spelers tijdelijk niet inzetbaar maken. Aangezien dit ook geen gebruikelijke blessures zijn, blijft het twijfelachtig of de toevoeging van kanker in FC25 enkel en alleen een fout is geweest.

