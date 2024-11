PSV flink bespot na promovideo van negen seconden: ‘Waar is de rest? Is het budget op?’

PSV heeft zaterdagochtend op social media een promovideo geplaatst voor de topwedstrijd van die avond op bezoek bij Ajax. Waar clubs vaak kosten noch moeite besparen voor zulke video’s, was dat bij de Eindhovenaren zeker niet het geval. Daar krijgt de koploper vanuit eigen fans en die van andere clubs dan ook de nodige kritiek voor.

Op de ochtend voor de wedstrijd tussen Ajax en PSV in Amsterdam plaatsten de bezoekers een korte video van negen seconden op social media. Het beeld begint gericht op de Johan Cruijff ArenA. Vervolgens wordt er uitgezoomd en komt er een lantaarnpaal in beeld. Iemand van het mediateam plakt daar een sticker op. “Ajax – PSV”, staat daarop geschreven, met daaronder de hashtag voor het duel en de tijd van aftrappen. “Wij zijn Eindhoven”, plaatst de koploper bij de video.

In de reacties op X regent het kritiek op het mediateam van PSV, zowel vanuit de eigen fans als die van Ajax. “Stagiair mediateam PSV is weer flink losgegaan zie ik”, schrijft een supporter van de Amsterdammers. “Waar is de rest?”, vraagt een andere Ajacied zich af. “Zo’n filmpje tekent toch weer hun niveau hoor. Zo krampachtig een echte topclub te zijn”, leest het commentaar van een derde.

Bij de eigen fans klinkt vooral teleurstelling. “Heel matig filmpje. Had op iets beter gehoopt”, reageert een PSV-supporter. “Vraag mij oprecht af wie bij het mediateam dit een heel goed idee vond. Of is het budget op?”, vraagt een ander zich af. “Doe dan gewoon niks”, bijt een derde fan zijn club toe.

