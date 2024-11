Rafael van der Vaart verheugt zich het meest op twee spelers bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn opstelling toegelicht voor de wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Nederland. Hij heeft voor elf nieuwe spelers gekozen. De oefenmeester heeft zin om de spelers in actie te zien die weinig aan spelen toekomen bij Oranje. Analist Rafael van der Vaart verheugt zich in het bijzonder op het zien van en .

“Ik wist wel dat ik veel zou gaan wisselen als we zouden winnen van Hongarije, omdat we dan gekwalificeerd zouden zijn”, vertelt Koeman kort voor de aftrap aan de NOS. “Ik had nog niet in m’n hoofd om alle elf spelers te wisselen, maar dat heb ik wel gedaan. Ik vind dat een aantal spelers het verdient. Er zijn niet veel momenten dat je ook andere jongens kunt laten spelen. Dit is wel zo’n moment. Er zijn spelers bij die niet veel hebben gespeeld bij het Nederlands elftal.”

Artikel gaat verder onder video

Opvallend is onder meer de rol voor Joshua Zirkzee. Hij staat opgesteld als aanvallende middenvelder. Dat komt ook doordat Quinten Timber niet geheel fit is, erkent Koeman. “Ja, dat heeft daar ook mee te maken. Aan de andere kant wordt ook vaak de vraag gesteld wat Zirkzee nou is: een 10 of een 9? Hij gaat nu op de 10-positie spelen, dicht bij Brian Brobbey. Ik ben wel benieuwd hoe hij die rol invult. Als een 9 komt hij al veel in de bal; nu staat hij achter de diepe spits. Voor hem is het een kans.”

De geheel nieuwe voorhoede bestaat uit Kluivert (25), Brobbey (22) en Noa Lang (25). “Het zijn jonge spelers met heel veel klasse en toekomst. Ze krijgen nu de kans. Dan moet je ‘m pakken”, raadt Koeman het drietal aan.

Van der Vaart kijkt uit naar Koopmeiners en Kluivert

In de studio van de NOS krijgt Van der Vaart de vraag naar welke internationals hij het meest uitkijkt. “Koopmeiners, die weer in de basis staat. Het is normaal moeizaam voor hem, maar hij maakte een doelpuntje tegen Hongarije en ik hoop dat hij het vertrouwen meeneemt. En daarnaast Kluivert. Eigenlijk zijn al onze rechtsbuitens het beste op links. We hebben er niet veel op rechts, maar ik denk dat hij het wel echt kan, net als Malen. Dat zijn in mijn ogen de enige twee die het echt kunnen invullen.”

