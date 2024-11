Ronald de Boer en Wesley Sneijder zien Ajax-speler met dezelfde kwaliteiten als Hakim Ziyech

Als het aan Wesley Sneijder en Ronald de Boer ligt, keert op korte termijn terug in de basiself van Ajax. De twee oud-voetballers en analisten geven donderdagavond voorafgaand aan het Europa League-duel van Ajax met Maccabi Tel Aviv hoog op over de creatieveling.

Berghuis is op de weg terug, nadat hij eind augustus een knieblessure opliep tijdens een training. De 32-jarige aanvallende middenvelder maakte afgelopen zaterdag tegen PSV in de slotfase zijn rentree en mag tegen Maccabi Tel Aviv hopen op meer minuten. De Boer twijfelt er niet aan dat Berghuis veel zal toevoegen aan de huidige ploeg van hoofdtrainer Francesco Farioli. “Er werd wel eens gezegd dat Ajax creativiteit mist… Hij is geen dribbelaar, maar hij is wel iemand die heel snel denkt. Hij ziet mensen op het juiste moment vertrekken en legt ballen dan panklaar neer”, zegt de oud-voetballer bij Ziggo Sport.

De Boer trekt vervolgens de vergelijking met voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech, die tegenwoordig in Turkije onder contract staat bij Galatasaray. “Over Ziyech zegt men ook dat hij creatief is: Berghuis heeft precies hetzelfde. Hij ziet de opening in een split second en heeft een fantastisch schot. En hij brengt ervaring mee”, aldus De Boer.

Presentator Wytse van der Goot vraagt zich af of Berghuis, mits fit, ‘onbetwist basisspeler’ is bij Ajax. “Zeker. Absoluut”, reageert Sneijder gedecideerd. Sneijder zou Berghuis ‘hangend’ op de rechtsbuitenpositie zetten. “In de rol waarin hij het liefst speelt. Hij heeft een uitstekende passing, overzicht en een goed schot. De rechtsbuitenpositie is bij Ajax ook een positie die wisselvallig is”, klinkt het.

