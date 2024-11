Spelers Feyenoord wilden Ron Jans als trainer: 'Was achteraf misschien een slimmere keus geweest'

De spelersgroep van Feyenoord heeft zich in de zomer van 2008 duidelijk uitgesproken: Ron Jans moest de nieuwe trainer van de Rotterdammers worden. Toenmalig algemeen directeur Eric Gudde en technisch directeur Peter Bosz besloten de wens van de selectie echter te laten voor wat die was en stelden Gertjan Verbeek aan, met desastreuze gevolgen.

Jans was in 2002 plotseling Eredivisie-trainer geworden, toen FC Groningen de oud-speler wegplukte bij FC Emmen, waar hij assistent was van hoofdtrainer Hennie Spijkerman. Onder leiding van de geboren Zwollenaar transformeerde de Trots van het Noorden van een rechterrijtjeploeg in een serieuze kandidaat voor Europees voetbal, wat ook twee keer werd behaald. In die periode werd het Oosterparkstadion ook verruild voor de grotere en modernere Euroborg, waar FC Groningen vooral in de eerste periode schier onverslaanbaar bleek.

Feyenoord was in de zomer van 2008 op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, na het vertrek van Bert van Marwijk - die bondscoach van het Nederlands elftal werd. De spelersgroep opteerde voor Jans, zo zegt host Etienne Verhoeff in de AD Voetbalpodcast. "Jans was ooit dichtbij Feyenoord. De selectie wilde hem hebben, maar de directie - Gudde en Bosz - wilde Verbeek hebben, want het krachthonk moest verbouwd worden." Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou reageert: "Achteraf was dat misschien een slimmere keus geweest. Zeker met de selectie van destijds, waar veel geroutineerde spelers in zaten en die nogal divers was, laten we het zo maar zeggen." De spelersgroep van Feyenoord herbergde indertijd grote namen als Roy Makaay, Giovanni van Bronckhorst en Jon Dahl Tomasson, maar Verbeek botste regelmatig met zijn routiniers. "Jans is iets leniger van geest dan Verbeek, die joeg ze allemaal over de kling. Dus in deze combinatie was Ron Jans denk ik een betere keus geweest. Dat bleek ook wel, want een half jaar later was Verbeek alweer vertrokken", aldus Mossou.

Uiteindelijk zou Jans tot 2010 bij FC Groningen blijven, waarna hij de in het Noorden des lands pikante overstap naar sc Heerenveen maakte. Via Standard Luik, PEC Zwolle (waarmee hij in 2015 de KNVB Beker won), Cincinnati en FC Twente belandde Jans in september 2023 bij FC Utrecht, dat net Michael Silberbauer ontslagen had. Jans leidde de Domstedelingen alsnog naar de play-offs om Europees voetbal en staat met zijn elftal momenteel zelfs tweede in de Eredivisie. Hoewel hij eerder speculeerde over een naderend pensioen - Jans vierde in september zijn 66ste verjaardag - onthulde de trainer dinsdag dat hij er nog een jaar aan vast wil plakken als zijn huidige contract in de zomer van 2025 afloopt.

