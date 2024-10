Ron Jans noemt opvallende speler: ‘Ik zou echt heel graag met hem willen werken’

Ron Jans hoopt in de toekomst nog een keertje te mogen werken met . De aanvaller van PSV was dit weekend wederom onderwerp van gesprek, na zijn doelpuntviering tegen PEC Zwolle (6-0). Jans geniet echter van zulke spelers, zo geeft hij aan bij Studio Voetbal.

Lang kende een fraaie week, met een doelpunt tegen Paris Saint-Germain en een treffer tegen PEC Zwolle. Zijn manier van juichen, in combinatie met een opvallend interview zorgden echter voor gespreksstof bij voetbalminnend Nederland. “Weet je wat het is? Die jongen kan gewoon heel goed voetballen. Hij heeft eigenlijk alles wat je wilt van een buitenspeler. Hij zoekt altijd de actie en daar houd ik wel van”, begint Theo Janssen.

LEES OOK: Van Bommel verbaast zich over goedgekeurd doelpunt PSV: 'Ongelooflijk, dit kan niet'

“Mensen zijn alleen heel erg kritisch op de dingen eromheen”, gaat Janssen, die de juichactie van Lang na zijn goal tegen PEC Zwolle als voorbeeld aanhaalt. “Van mij hoeft dat niet. Je bent aan het voetballen en met je werk bezig. Hij hoeft geen reclame te maken op het voetbalveld”, vervolgt hij. Jans: “Bij Twente vonden ze hem een lieve jongen. Hoe hij zich presenteert vind ik allemaal bijzaak”, zegt de trainer van FC Utrecht.

“Ik zou echt heel graag met hem willen werken, en me dan verdiepen in dingen die hij allemaal doet. Waar dat allemaal vandaan komt”, gaat Jans verder. “Dan krijg je van mij 23 ‘Noa Lang’s’ erbij”, reageert Pierre van Hooijdonk. “Doe maar niet, dan krijg ik teveel gesprekken”, knipoogt Jans. “Ik vind het wel wat hebben. Als hij in het veld maar zijn dingen doet”, sluit Jans af.

‘Anders in zijn hoofd’

Van Hooijdonk zou Lang altijd meenemen bij het Nederlands elftal. “Zeker. Wat Theo aangeeft: hij is een fantastische buitenspeler, maar hij is een beetje anders in zijn hoofd dan de meeste mensen", zegt de analist.

