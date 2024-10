Van Bommel verbaast zich over goedgekeurd doelpunt PSV: 'Ongelooflijk, dit kan niet'

Mark van Bommel heeft zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie zijn verbazing gedeeld over een moment tijdens PSV - PEC Zwolle (6-0). Vlak voor de 2-0 van werd er een lichtshow aangezet.

Vlak voor rust flikkerden in het Philips Stadion opeens de lichten, wat normaal gesproken alleen gebeurt na een doelpunt. Alsof het zo had moeten zijn, scoorde Lang binnen een halve minuut de tweede goal van de avond. PEC Zwolle klaagde er niet over en het doelpunt bleef staan.

LEES OOK: Van Bommel glashelder over Feyenoord-geruchten: 'Nee'

Artikel gaat verder onder video

Van Bommel snapt daar niks van. "Dat kan niet. Ik vind het echt ongelooflijk dat niemand van PEC daar iets van zegt. Als keeper zou ik naar de scheidrechter gaan en zeggen: 'Vriend, ik heb die bal niet gezien, zo veel flitsen.'"

De voormalige international vergelijkt het moment met een ander 'ongelukje'. "Als een lichtmast uitvalt, wordt de wedstrijd ook gestopt. Dit is toch afleidend, zijn toch geen normale omstandigheden. Als aanvoerder zou ik allang bij de scheidsrechter zijn geweest. Dit is toch apart, het kan toch niet?" Bekijk het betreffende fragment hieronder.

Noa Lang scoort in de hitlijsten en ook op het veld ✅🎶#psvpec 2-0 — ESPN NL (@ESPNnl) October 26, 2024

Update 16:12

Rik Elfrink, PSV-watcher van Het Eindhovens Dagblad, heeft zondagmiddag nog gereageerd op het moment voor de 2-0 van zaterdag. Hij stelt dat het een menselijke fout betreft en dat het lichtsysteem niet op hol is geslagen. PSV verwacht dit in de toekomst niet meer mee te maken.

Dat de stadionlampen gisteren tijdens PSV-PEC een beetje gek gingen doen voor de 2-0 van Noa Lang had te maken met een menselijke fout. Geen systeem dat op hol sloeg of stadionlampen the baddest dus. Gaat in de toekomst niet meer gebeuren, geeft PSV aan. — Rik Elfrink (@RikElfrink) October 27, 2024

Had de 2-0 van Noa Lang afgekeurd moeten worden? Laden... 57.7% Ja 42.3% Nee 175 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay junior zegt Noa Lang keihard de waarheid: ‘Kun je verdomme niet een keer…’

Noa Lang wordt aangesproken door Hans Kraay junior en stelt vast dat er sprake is van een enorme generatiekloof tussen hemzelf en de ESPN-verslaggever.