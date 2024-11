Rechtbank veroordeelt 19-voudig Frans international tot twee jaar voorwaardelijk

(34) is door de rechtbank in Nice veroordeeld tot onder meer twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, zo meldt de Spaanse krant AS. De negentienvoudig Frans international stond terecht op verdenking van het onder invloed van alcohol aanranden en een poging tot verkrachting van een 23-jarige vrouw.

Ben Yedder kwam in zijn loopbaan uit voor clubs als Sevilla (2016-2019) en AS Monaco (2019-2024), dat zelfs 40 miljoen euro voor hem betaalde. Tussen 2018 en 2022 speelde hij negentien keer voor de Franse nationale ploeg, waarin hij drie keer trefzeker was. Sinds zijn vertrek bij de club uit het prinsdom, afgelopen zomer, zit de spits zonder club. De afgelopen maanden was hij verwikkeld in een juridische strijd, in de eerste zaak is nu uitspraak gedaan. De rechtbank in Nice heeft Ben Yedder op alle aanklachten schuldig bevonden, waardoor hij twee jaar voorwaardelijke celstraf krijgt, een taakstraf moet vervullen, het slachtoffer een schadevergoeding van 6.500 euro moet betalen én zijn naam ziet worden opgenomen in het register voor zedendelinquenten. Daarnaast is de voetballer zijn rijbewijs voor een half jaar kwijt.

De clubloze aanvaller heeft zijn daden in een eerder verhoor in de rechtbank bekend. "Ik had gedronken en ik weet niet meer wat er die nacht gebeurd is. Het was een moeilijke tijd, ik had problemen met mijn zaakwaarnemers en met mijn vrouw", wordt Ben Yedder door bovengenoemde krant geciteerd. "Ik was al drie of vier dagen aan het drinken. Ik bleef maar doorgaan, het werd steeds heftiger. Ik was zwaar onder invloed, had moeten stoppen maar ik was mezelf niet. Alcohol zorgde ervoor dat ik dingen kon vergeten, hielp me stoppen met nadenken. Ik realiseer me dat dit de grootste fout is die ik in mijn leven heb gemaakt. Ik ben een eenzaam persoon die het moeilijk vindt om mensen te vertrouwen. Ik ben zo vaak verraden dat ik mijn toevlucht in de drank zocht", aldus Ben Yedder.

De aanklager had in deze zaak een onvoorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Ben Yedder, plus tweeënhalf jaar voorwaardelijk. De werkloze voetballer hoeft dus niet daadwerkelijk de cel in, maar dat lot hangt hem in een andere zaak mogelijk alsnog boven het hoofd. Er loopt namelijk nog een onderzoek naar verkrachting van een andere vrouw, in de zomer van 2023. De voetballer betaalde destijds een borgsom van negen ton om vrij te komen, waarna hij de gebeurtenissen zich afspeelden waarvoor hij nu is veroordeeld. Bovendien staat Ben Yedder in december óók terecht op verdenking van psychologisch geweld tegen zijn vrouw, met wie hij sinds de mei 2023 in scheiding ligt.