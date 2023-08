AS Monaco-spits Wissam Ben Yedder beschuldigd van verkrachting en aanranding

AS Monaco-aanvaller Wissam Ben Yedder is vrijdag beschuldigd van ‘verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding’. Dat werd besloten door de openbaar aanklagers in Nice. De 32-jarige international van Frankrijk is onder gerechtelijk toezicht geplaatst en moet een borgtocht van 900.000 euro betalen.

Datzelfde geldt voor het broertje van Ben Yedder, die voor dezelfde beschuldigingen is aangeklaagd. Volgens een betrouwbare bron zouden twee jongvolwassen vrouwen met een Franse nationaliteit het slachtoffer zijn geweest van de feiten. Beiden zouden niet uit de regio Nice komen.

Op 10 juli 2023 zouden de feiten hebben plaatsgevonden tijdens een avondje stappen in de gemeente Beausoleil in het departement Alpes-Martimes, dat grenst aan Monaco. Ben Yedder en zijn broer zouden de twee vrouwen volgens radiozender France Info ‘seksuele handelingen hebben opgedrongen’.

Ben Yedder is sinds 2019/2020 speler van AS Monaco, en staat ook aankomend seizoen onder contract bij de Monegasken. Na de beschuldiging van vrijdag is het echter nog onduidelijk welke sancties zijn club gaat trekken. Afgelopen seizoen was Ben Yedder goed voor negentien doelpunten in 32 competitiewedstrijden.