'Buitenkansje voor Feyenoord? Slot-adept mag vertrekken in de winter'

(22) mag in de komende transferwindow mogelijk vertrekken bij AS Monaco. De Nederlandse spits komt momenteel amper aan bod bij zijn Franse werkgever, die om die reden bereid is om mee te werken aan een (tijdelijke) overgang. Mogelijk kan hij de speler zijn die Feyenoord zoekt.

Feyenoord-coach Arne Slot gaf in een recent interview aan wel de transfermarkt op te willen, gezien het feit dat er in de komende maand vier spelers (Yankuba Minteh en Ramiz Zerrouki (Afrika Cup) en Ayase Ueda en Alireza Jahanbakhsh (Azië Cup)) voor interlands voor een langere tijd afwezig zijn. Als vervanger wilde Slot echter een speler die er meteen kan staan: "We hebben alleen behoefte aan een speler, die ons direct kan helpen. We hebben geen speler nodig die goed genoeg is voor Feyenoord, maar zich eerst een half jaar moet doorontwikkelen”, zei Slot recentelijk.

Artikel gaat verder onder video

Aan dat profiel zou Boadu moeten kunnen voldoen. Bovendien kent hij de visie van Slot, spreekt hij de Nederlandse taal, speelde hij eerder samen met Calvin Stengs en heeft hij de leeftijd om zich te ontwikkelen en te stijgen in marktwaarde – de weg die de Rotterdammers ingeslagen zijn. Bovendien had de voorkeur van Feyenoord om een huurdeal met koopoptie te bedingen: dat lijkt ook voor AS Monaco een interessante optie.

“Er is een mogelijkheid dat hij gaat”, erkende sportief directeur Thiago Scuro van AS Monaco in de Franse media over Boadu, die dit seizoen over alle competities tot krap aan zestig minuten speeltijd kwam, waarin hij één goal maakte. Gezien de hoge transfersom van zeventien miljoen euro die de Franse club destijds aan AZ betaalde, zullen ze hem niet voor een appel en ei laten gaan. Volgens Foot Mercato heeft zowel een Nederlandse als Italiaanse club zich gemeld voor Stengs, maar daarbij worden nog geen concrete namen genoemd.

Is Myron Boadu een goede optie voor Feyenoord? Laden... 80.1% Ja 19.9% Nee 1218 stemmen