Slot wil transfermarkt op bij Feyenoord: 'Er gaan vier spelers weg'

Arne Slot hoopt dat Feyenoord zich in de winterstop serieus kan versterken. De oefenmeester weet dat er vanaf begin januari namelijk vier spelers vertrekken bij de Rotterdammers. Yankuba Minteh en Ramiz Zerrouki (Afrika Cup) en Ayase Ueda en Alireza Jahanbakhsh (Azië Cup) hebben interlandverplichtingen, die mogelijk tot halverwege februari duren.

In gesprek met ESPN liet de coach doorschemeren dat er wat hem betreft dus wel wat bij mag, maar daarbij gaat het niet om kwantiteit. “De wintermarkt is vaak lastig om spelers te kopen. We hebben alleen behoefte aan een speler, die ons direct kan helpen. We hebben geen speler nodig die goed genoeg is voor Feyenoord, maar zich eerst een half jaar moet doorontwikkelen.”

Een directe versterking voor de basiself kan de Rotterdammers helpen, maar het is de vraag of die haalbaar is gezien het budget. “Of wij zo’n speler kunnen halen, dat is het afgelopen jaar duidelijk geworden. Ik ben benieuwd of we dat nu wel kunnen." Qua aantallen in zijn selectie is Slot niet ontevreden. “Achterin en op het middenveld kunnen we de vertrekkers behoorlijk tot goed opvangen en ook voorin hebben we best veel keuze.”

Waar het Feyenoord over het algemeen minder goed lukt om spelers te halen die er direct staan, lukte dat PSV in de laatste transferzomer wel. Toch wilde Slot daar niet te veel naar kijken. “Dat is het verschil tussen spelers kopen die van Napoli (Hirving Lozano, red.), FC Barcelona (Sergino Dest, red.) of Club Brugge (Noa Lang, red.) komen, ten opzichte van spelers van een lager niveau en zich moeten ontwikkelen. Dat is bij ons eigenlijk altijd aan de orde", aldus de oefenmeester.