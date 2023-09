PSV heeft de hoop op Davinson Sánchez nog niet opgegeven, maar Franse club lijkt momenteel belangrijkste kandidaat

De kans dat Davinson Sánchez nog voor het verstrijken van de transferdeadline op vrijdagavond zijn handtekening zet onder een contract bij PSV, lijkt op dit moment niet heel groot. De Colombiaan wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de nummer twee van het afgelopen Eredivisieseizoen, maar er liggen meer kapers op de kust. AS Monaco lijkt op dit moment de belangrijkste kandidaat om de Zuid-Amerikaan in te lijven.

Tottenham Hotspur betaalde in de zomer van 2017 tientallen miljoenen euro’s aan Ajax om Sánchez naar Engeland te halen, maar zes jaar later lijkt hij voor een flink lager ebdrag te gaan vertrekken. Eerder deze week meldde L’Équipe dat Stade Rennes zich met een bod van zo’n negen miljoen euro had gemeld in Noord-Londen. Dat bod is volgens Engelse media van tafel geveegd door Tottenham Hotspur. Naast Stade Rennes en PSV heeft naar verluidt ook Fulham Sánchez op de korrel, maar de signalen wijzen er nu op dat AS Monaco er met zijn handtekening vandoor gaat.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio is de zaakwaarnemer van Sánchez momenteel in Londen om een overgang naar de club uit de Ligue 1 te bespreken. AS Monaco ziet in Sánchez een gewenste versterking voor de verdediging. Dat geldt ook voor PSV. Ernest Stewart bevestigde nog niet zo lang geleden dat de Eindhovenaren inderdaad hebben gesproken met de Colombiaan, maar hij werd te duur bevonden. PSV is inmiddels echter verzekerd van tientallen miljoenen euro’s uit de Champions League. Bovendien wordt Ibrahim Sangaré of Johan Bakayoko mogelijk nog voor flink wat geld verkocht. Met de opbrengsten uit het miljoenenbal en uitgaande transfers zou PSV alsnog een poging kunnen wagen voor Sánchez.

Als we PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International moeten geloven, heeft de club de hoop op de komst van Sánchez nog niet opgegeven. Volgens Timmer probeert PSV de Colombiaan 'nog altijd te verleiden' tot een terugkeer naar de Eredivisie. Dat Sánchez PSV-trainer Peter Bosz kent van hun gezamenlijke periode bij Ajax, zou een voordeel kunnen zijn. De 27-jarige verdediger heeft bij Tottenham Hotspur nog een contract tot medio 2024. Hij leek eerder deze zomer op weg naar Spartak Moskou, maar Sánchez zag uiteindelijk geen heil in een verhuizing naar Rusland. De Zuid-Amerikaan verscheen afgelopen dinsdag bij Tottenham Hotspur nog aan de aftrap voor het bekerduel met Fulham.