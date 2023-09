Volop transferontwikkelingen in Eindhoven: PSV ontvangt een bod van 35 miljoen euro uit Engeland

De kans is groot dat Ibrahim Sangaré nog voor het verstrijken van de transferdeadline vertrekt bij PSV. De Ivoriaanse middenvelder werd vorig jaar en deze zomer geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de Premier League en die lijkt er in de laatste dagen van deze transferwindow nog te gaan komen. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft Nottingham Forest zich met een bod van 35 miljoen euro gemeld in het Philips Stadion. Sangaré moet echter nog de knoop doorhakken of hij die kant op wil.

PSV leek vorig jaar al rekening te houden met een vertrek van Sangaré, die evenals deze zomer volop wordt gelinkt aan clubs uit de Premier League. Waar de Ivoriaan vorig jaar tegen alle verwachtingen in zijn handtekening onder een nieuw contract zette, bleef de afgelopen weken en maanden de concrete interesse lang uit. Sangaré werd genoemd bij meerdere clubs, maar leek nergens de belangrijkste prioriteit te zijn. Daar brengt Nottingham Forest nu verandering in. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het ED ligt het bod van de Engelsen ‘heel dicht’ bij die clausule die clubs moeten betalen om Sangaré in te lijven.

Artikel gaat verder onder video

Die clausule bedraagt zoals bekend 37,5 miljoen euro. Als een geïnteresseerde club dat bedrag op tafel legt in Eindhoven, dan is PSV verplicht het te accepteren. Dat betekent echter nog niet dat de transfer ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. “PSV wil Sangaré waarschijnlijk wel een vrijgeleide geven, maar de middenvelder is er nog niet zeker van dat Nottingham Forest op dit moment in zijn loopbaan de juiste stap is. Hij denkt daar de komende dagen over na, zeker nu PSV zich net heeft geplaatst voor de Champions League”, schrijft Elfrink. Sangaré streek in de zomer van 2021 neer in Eindhoven. Na twee mislukte pogingen om de groepsfase van het miljoenenbal te halen - PSV redde het niet tegen Benfica en Rangers FC - zou Sangaré zich nu kunnen opmaken voor dat toernooi.

Bij PSV lijkt de voorkeur echter uit te gaan naar een transfer van de middenvelder. De Eindhovenaren kunnen het geld dat Sangaré moet opleveren goed gebruiken om de selectie verder te versterken. “Met het geld dat Sangaré kan opbrengen, kan PSV nog volop winkelen op de transfermarkt en bijvoorbeeld Hirving Lozano aantrekken. De club heeft ook nog plannen om een centrale verdediger aan te trekken, gaf trainer Peter Bosz woensdagavond aan”, weet Elfrink. In de jacht op defensieve versterking valt opnieuw de naam van Davinson Sánchez. Volgens Elfrink heeft PSV begin deze week nog geïnformeerd naar de Colombiaan. “Dat was toen nog te duur, maar PSV blijft naar verwachting nog pushen”, aldus de verslaggever.