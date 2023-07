'Arne Slot denkt aan volgende hereniging; Myron Boadu wordt genoemd in De Kuip'

Feyenoord ziet in Myron Boadu een mogelijke concurrent voor Santiago Giménez. De Rotterdammers gaan Danilo zo goed als zeker verkopen aan Rangers FC en zoeken dus een nieuwe aanvaller. In die zoektocht lijkt Arne Slot toch weer uit te zijn gekomen bij een oude bekende.

Boadu wordt volgens het Algemeen Dagblad gezien als optie voor Feyenoord. Hij werkte in het verleden als samen met Slot bij AZ. Datzelfde geldt voor Calvin Stengs, die zeer spoedig gepresenteerd gaat worden als volgende aanwinst van de regerend landskampioen. Eerder haalde Slot met Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi al twee spelers uit zijn AZ-tijd naar De Kuip.

De 22-jarige Boadu staat nog tot medio 2026 onder contract bij AS Monaco. Die club plukte hem voor minimaal zeventien miljoen euro op bij AZ. In de Ligue 1 slaagde Boadu er de afgelopen twee seizoenen echter niet in om een onbetwiste basisspeler te worden. Het zou dus goed kunnen dat Monaco mee wil werken aan een (tijdelijk) vertrek van de eenmalig international van Oranje.

Feyenoord wedt in de zoektocht naar een extra spits overigens niet op een paard. Ayase Ueada van Cercle Brugge werd eerder al gelinkt aan de Rotterdammers. De spits uit Japan maakte afgelopen seizoen 22 doelpunten in de Jupiler Pro League. Daarnaast is de komst van aanvaller Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb ook nog prioriteit voor Feyenoord.