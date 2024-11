Voetballer (18), tot voor kort actief bij EVV Echt, verdacht van gruwelmoord

Een voetballer die tot twee weken terug stond ingeschreven bij EVV Echt wordt verdacht van een gruwelijke moord in Hongarije, zo meldt De Telegraaf op basis van berichtgeving in de Hongaarse media. Hij zou de 51-jarige moeder van zijn ex-vriendin om het leven hebben gebracht in Boedapest.

De achttienjarige voetballer wordt in de Hongaarse media aangeduid als Sz. Tamás. Hij 'wordt gezien als een talentvolle voetballer die in zijn land eerder speelde voor de clubs PMFC, Békéscsaba en uitkwam in de academie van Szeged-Csanád Grosics', aldus De Telegraaf. Afgelopen zomer vertrok hij naar Nederland, waar hij zich aanmeldde bij het Limburgse EVV Echt. Zijn vader woonde al langere tijd in Limburg.

Volgens Jan Levels, wedstrijdsecretaris bij de senioren, heeft Tamás slechts één keer meegetraind. "Hij raakte meteen geblesseerd. Daarna heeft hij nooit meer iets van zich laten horen." Onlangs heeft de club ervoor gekozen Tamás uit te schrijven. "We betalen de KNVB voor ieder lid bij de club, en omdat hij toch nooit meer kwam en onbereikbaar was, hebben we hem van de ledenlijst gehaald."

Woordvoerder Vereby-Csethe Bence van de club PMFC toont medeleven met de nabestaanden. "Tamás speelde in verschillende leeftijdscategorieën voor ons, maar deze zomer namen we afscheid van elkaar. Wij delen de pijn van de rouwende familie."

Slachtoffer is Révész Zsuzsa (51)

Tamás is inmiddels gearresteerd. Hij wordt verdacht van de moord op de 51-jarige Révész Zsuzsa, die hoofd communicatie bij het Hongaarse RTL was. Volgens een verklaring van de politie in Boedapest viel hij de vrouw op zaterdag 2 november rond 18.50 uur aan, nadat ze haar auto had geparkeerd in de wijk waar ze woont. Hij zou haar met een mes hebben aangevallen en bloedend hebben achtergelaten.

Ambulancemedewerkers deden een reanimatiepoging, maar dat mocht niet baten. In de nacht van zaterdag op zondag werd Tamás gearresteerd. “Het motief van de verdachte is mogelijk dat de vrouw aangifte tegen hem had gedaan. Die lijkt betrekking te hebben op bedreiging of stalking, maar dat is niet gespecificeerd”, meldt De Telegraaf.