Zwaarbevochten eerste zege voor Manchester United onder Ruben Amorim

Manchester United heeft zijn eerste overwinning onder de nieuwe Portugese oefenmeester Ruben Amorim te pakken. Het Noorse Bodø Glimt werd met veel moeite geklopt (3-2). Alejandro Garnacho zorgde al na een minuut voetballen voor de openingstreffer waarna de Noren het duel omdraaiden en brutaal op voorsprong kwamen. Het was aan een dubbelslag van de Deense spits Rasmus Højlund te danken dat United met een 3-2 overwinning van het veld stapte. Tyrell Malacia deed de gehele eerste helft mee en kwam dus voor het eerst sinds 28 mei 2023 weer in actie voor Manchester United na lang blessureleed.

Na een teleurstellend debuut in de Premier League, 1-1 tegen Ipswich Town, voor kersvers Manchester United-trainer Ruben Amorim was het vanavond tijd voor zijn vuurdoop op Old Trafford. De tegenstander was het Noorse Bodø/Glimt dat een aantal belangrijke spelers rust gaf met het oog op de kampioenswedstrijd in de Noorse competitie aankomend weekend. Amorim stuurde een elftal vol met oud-Eredivisiespelers het veld in met André Onana, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez, Antony, Mason Mount én Tyrell Malacia. Laatstgenoemde kwam voor het eerst in anderhalf jaar tijd weer in actie voor United na een slepende knieblessure met verschillende operaties.

Manchester United kwam al binnen een minuut voetballen op voorsprong door een enorme blunder van doelman Nikita Haikin die te lang treuzelde met de bal. Hij werd onder druk gezet door Rasmus Højlund waarna Alejandro Garnacho de bal in een leeg doel kon schieten. Dit bleek echter geen voorbode voor een vlekkeloze avond want na 23 minuten had Bodø/Glimt de wedstrijd alweer volledig op zijn kop gezet. Hakon Evjen maakte de gelijkmaker met een fraai schot in de kruising en even later werd Malacia er pijnlijk uit gesprint door Philip Zinckernagel die vervolgens zijn ploeg op voorsprong zette. Manchester United was totaal de kluts kwijt, maar kon toch nog met een gelijke tussenstand richting de thee. Mazraoui bereikte Højlund na een knappe actie waarna de Deen de bal even knap aannam om hem vervolgens direct met rechts in de verre hoek te plaatsen.

Manchester United, waarbij Malacia in de kleedkamer achterbleef, schoot ook in de tweede helft uit de startblokken. Eerst raakte Mount nog het aluminium, maar een aantal minuten daaropvolgend was het alsnog raak. Na een vlotte aanval over de rechterflank wist Manuel Ugarte de bal voor te geven op Højlund die zijn tweede van de avond binnengleed. Hierna hadden The Red Devils de controle over de wedstrijd en verzuimde Garnacho om de boel in het slot te gooien. De grootste kans kwam voort uit een hachelijke situatie voor het doel van United waarbij Onana ver uit zijn doel moest komen om te voorkomen dat de Noren konden scoren. Uit de counter kreeg United via opnieuw Garnacho een gigantische kans, maar hij schoot de bal wild over het doel heen. United haalde uiteindelijk met de hakken over de sloot de eindstreep nadat Onana een fraaie redding in huis had op een vrije trap die richting de kruising leek te gaan.

Door de overwinning komt United op negen punten uit vijf wedstrijden in de Europa League en stijgt het boven Bodø/Glimt op de ranglijst dat blijft steken op zeven punten. De ploeg van Amorim komt komende zondag opnieuw in actie in de Premier League tegen Everton.