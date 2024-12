11 originele cadeautips voor voetbalfans, met de beste Ajax, Feyenoord en PSV cadeaus

De feestdagen zijn in aantocht, en dat betekent dat het tijd is om de perfecte cadeaus voor je geliefden te vinden. Heb je een voetballiefhebber in je leven? Dan heb je geluk! Er zijn talloze cadeaumogelijkheden om een voetbalfan blij te maken. Hier zijn enkele ideeën die gegarandeerd een glimlach op het gezicht van elke voetbalfan toveren. In dit artikel wordt meermaals gerefereerd aan de populairste clubs Ajax, Feyenoord en PSV, maar fans van andere clubs zijn vaak soortgelijke cadeaus te vinden.

1 - Wedstrijdkaarten voor hun favoriete club

Er gaat niets boven de sfeer van een live wedstrijd. Verras de gelukkige met kaarten voor een thuiswedstrijd van zijn of haar favoriete team. Extra punten scoor je met VIP-tickets of een stadiontour als bonus!

Artikel gaat verder onder video

Ajax-tickets: klik hier

Feyenoord-tickets: klik hier

PSV-tickets: klik hier

2 - Officieel clubtenue of merchandise

Een nieuw shirt, sjaal of trainingspak van hun favoriete club is altijd een hit. Zorg ervoor dat je het juiste seizoen en de juiste maat kiest. Ook kun je het shirt bedrukken met de naam van de favoriete speler van je geliefde! Veel clubs bieden speciale kerstedities aan, zoals truien of accessoires in clubkleuren.

Ook zijn op de fanstorewebsites van de clubs uiteenlopende accessoires te vinden als voetballen met de clublogo’s, telefoonhoesjes, knuffels, pantoffels, dekbedden, broodtrommels, keukengerij, schoolspullen, et cetera. Ken je iemand die een bierglas van Ajax, een mok met Ismael Saibari of Feyenoord-luchtverfrissers kan waarderen?

Fanshop Ajax: klik hier

Fanshop Feyenoord: klik hier

Fanshop PSV: klik hier

© PSV

3 - Iconische sokken

Sokken: het kerstcadeau waar iedereen blij van wordt. COPA heeft een assortiment aan prachtige voetbalsokken, onder meer van Diego Maradona, het Nederlands elftal en meerdere clubs en nationale teams, ook uit het verleden.

4 - Een gepersonaliseerd cadeau

Denk aan een gepersonaliseerde bal met hun naam erop, een poster van hun favoriete speler, of een mok bedrukt met een iconisch moment uit de clubgeschiedenis. Dit soort cadeaus toont dat je net dat beetje extra moeite hebt gedaan.

5 - Voetbalspullen voor op het veld

Voor voetballiefhebbers die zelf graag op het veld staan, zijn praktische voetbalspullen altijd een geweldig cadeau. Denk aan een nieuw paar voetbalschoenen dat perfect past bij hun speelstijl – van lichte schoenen voor snelheid tot stevige modellen voor extra grip. Ook voetbalkousen, comfortabele trainingsshirts of een waterafstotend trainingsjack zijn altijd welkom.

6 - Voetbalboeken of biografieën

Voor de voetbalfanaat die van lezen houdt, zijn er talloze geweldige boeken beschikbaar. Denk aan biografieën van iconische spelers zoals Johan Cruijff, Lionel Messi of Virgil van Dijk. Een actuele tip: deze maand brengt Mikos Gouka een nieuwe druk uit van Slot-bal, het boek over trainer Arne Slot. De populairste voetbalboeken vind je hier.

Boeken over Ajax:

Voor alle boeken over Ajax, klik hier

Boeken over Feyenoord:

Voor alle boeken over Feyenoord, klik hier

Boeken over PSV:

Voor alle boeken over PSV, klik hier

7 - EAFC-spel of voetbalgames

Voor gamende voetbalfans is het nieuwste EA FC-spel altijd een goed idee, indien de persoon dit spel nog niet heeft uiteraard. Andere leuke suggesties zijn voetbalmanagerspellen, waarin ze de strategie van hun favoriete team kunnen bepalen.

© Imago

8 - Abonnement op een sportstreamingdienst of tijdschrift

Met een abonnement op een dienst zoals Viaplay, ESPN of Ziggo Sport krijgen voetbalfans toegang tot een breed scala aan livewedstrijden en analyses. Of schenk een abonnement op een voetbalmagazine als Voetbal International, ELF Voetbal of het op kinderen gerichte PANNA! Een cadeau dat het hele jaar door plezier biedt!

9 - Trainen als een prof

Geef een cadeau dat hen helpt hun eigen voetbalvaardigheden te verbeteren. Denk aan een set trainingshulpmiddelen zoals pylonen, een rebounder of een fitnessbal. Of boek een persoonlijke trainingssessie bij een voetbalcoach.

10 - Miniatuur van het stadion

Van veel stadions zijn miniaturen te vinden die als puzzel in elkaar gezet moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan De Kuip, De Grolsch Veste, de Euroborg, het MAC³PARK Stadion of Celtic Park. Diverse opties vind je hier en het kan ook helpen om Google te raadplegen voor een specifiek stadion. De website City Shapes biedt houten miniaturen aan van stadions die aan de muur bevestigd kunnen worden.

Ook zijn online officiële lego-edities te vinden, waarvan de prijzen echter wel oplopen tot vele honderden euro’s.

© Bol.com

11 - Voetbalreiservaring

Ga all-in met een voetbalreis. Boek een weekend naar een stad met een iconisch stadion, zoals Barcelona (Camp Nou), Manchester (Old Trafford) of Milaan (San Siro). Combineer de wedstrijd met sightseeing en maak het een onvergetelijke ervaring. Kaartjes voor buitenlandse voetbalwedstrijden vind je in de ticketshop van FCUpdate.