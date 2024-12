Francesco Farioli zwijnt met Ajax: 'Die hebben zó veel geluk, het is dramatisch'

Tommie van der Leegte verwacht dat PSV in het begin van april al kampioen van Nederland is. De voormalig voetballer en huidige teammanager van FC Eindhoven is onder de indruk van de ploeg van Peter Bosz en ziet de 'dramatische' naaste achtervolger Ajax op geen enkele manier dichterbij komen.

In de Rood Wit Podcast, waar Van der Leegte wekelijks in aanschuift, geeft hij aan dat hij totaal niet onder de indruk is van het niveau van Ajax, dat momenteel het dichtst bij PSV staat: "Ajax staat op zes punten en heeft zó veel geluk gehad de laatste weken, want die spelen echt dramatisch", oordeelt Van der Leegte.

'Voor Ajax hoef je niet te vrezen'

De analist vraagt vervolgens aan tafelgast Berry van Aerle of hij wel eens naar het spel van Ajax onder Francesco Farioli kijkt: "Ik kijk altijd naar Ajax, totdat ze voor komen. Dan zet ik ze af. Als het 0-0 staat, of ze staan achter, dan blijf ik kijken. Nee, Ajax hoef je niet voor te vrezen", denkt Van Aerle.

Titel in begin april

Van der Leegte verwacht dat PSV, door de zwakke concurrentie in de strijd om de landstitel, al snel met de schaal in handen kan staan: "Ajax komt nog naar Eindhoven, dus dan wordt het verschil negen punten en ze laten verder nog wel meer punten liggen. Ik denk echt dat we eind maart of begin april al kampioen zijn", besluit Van der Leegte.

