Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wisselt vijf keer en haalt Berghuis naar de kant

Ajax neemt het woensdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen FC Utrecht. De Amsterdammers hopen voorlopig afstand de kunnen nemen van de Domstedelingen, die slechts één punt onder de ploeg van Farioli op de ranglijst staan. Farioli kiest ervoor om met vijf wijzigingen in zijn opstelling aan te treden tegen FC Utrecht.

Achterin moet de Italiaanse coach van Ajax noodgedwongen wisselen. Devyne Rensch ging zondag tegen NEC geblesseerd van het veld na een half uur spelen en is niet fit genoeg om te starten. Anton Gaaei start daarom als rechtsback. Daarnaast neemt Youri Baas in het hart van de defensie de plek van Ahmetcan Kaplan over. De Turkse verdediger kreeg tegen NEC de kans in de basis, maar maakte geen sterke indruk.

Op het middenveld is de verwachting dat Jordan Henderson terugkeert in de basis. Hij zal Branco van den Boomen vervangen. Naast de ervaren Engelsman spelen woensdagavond Kenneth Taylor en Davy Klaassen, die blijven staan na hun basisplaats tegen NEC. Hetzelfde lijkt te gaan gebeuren met Wout Weghorst in de voorhoede. Ook hij wordt opnieuw in de basis verwacht.

Geen Berghuis

Naast Weghorst duiken woensdagavond wel twee andere spelers op in de voorste linie. Steven Berghuis en Kristian Hlynsson zullen vervangen worden door Bertrand Traoré en Chuba Akpom als flankspeler. Brian Brobbey is mogelijk weer van de partij tegen FC Utrecht, maar lijkt vanaf de bank te starten.

FC Utrecht

Bij FC Utrecht lijkt Noah Ohio de kans te krijgen in de basis, aangezien Anthony Descotte afwezig is tegen de Amsterdammers. Mike van der Hoorn is weer fit en kan vermoedelijk aan de aftrap verschijnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas Hato; Henderson, Klaassen, Taylor; Traoré, Weghorst, Akpom.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Fraulo, Aaronson, Jensen; Rodriguez, Ohio, Cathline.

