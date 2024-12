Trainers in nood, opgelet: 'Ik kan met twee vingers in mijn neus in de Eredivisie mee'

wil graag een stap omhoog zetten. De aanvaller van FC Volendam merkt dat hij er in de Keuken Kampioen Divisie met kop en schouders bovenuit steekt en heeft dan ook het gevoel dat hij makkelijk mee kan in de Eredivisie. Welke club in nood pikt de aanvaller op?

Ould-Chikh blinkt dit seizoen uit in het geven van assists in de Keuken Kampioen Divisie. De teller staat al op negen. De 27-jarige buitenspeler voelt dat hij te goed is voor de Eerste Divisie: "Ik weet dat ik met twee vingers in mijn neus in de Eredivisie kan voetballen, als je naar mijn statistieken kijkt steek ik er in de Keuken Kampioen Divisie met kop en schouders bovenuit", zegt de aanvaller vol zelfvertrouwen tegenover het Algemeen Dagblad. Ould-Chikh hoopt een stap omhoog te zetten.

Sparta Rotterdam?

De vraag is of er een club in de markt komt voor Ould-Chikh én welke club dat dan is. Afgelopen zomer werd de aanvaller al aan Sparta Rotterdam gelinkt: "Ould-Chikh van FC Volendam zijn we intensief aan het volgen. Hij is een jongen die veel vanuit zijn gevoel doet en onvoorspelbaar is", zei technisch directeur Gerard Nijkamp in augustus. Sparta mist op dit moment kwalitatief goede buitenspelers, dus het lijkt realistisch dat Ould Chikh in Spangen nog op een verlanglijstje staat.

'Ik krijg hier vertrouwen'

Ould Chikh geeft wel aan dat hij FC Volendam niet inruilt voor elke willekeurige club van een hoger niveau: "Ik ga niet zomaar ergens tekenen. FC Volendam is de club waar ik het langst heb gezeten als profvoetballer. Ik krijg hier vertrouwen, voel warmte en waardering en heb plezier. Voor mij een mooi seizoen om daarna een sportieve stap te maken. Hier afsluiten met promotie, kampioenschap het liefst, dat zou het allermooiste zijn", besluit hij.