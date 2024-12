Analisten komen unaniem met Feyenoord-uitblinker op de proppen na Champions League-zege

De Feyenoord-voorhoede bestaande uit , en maakte woensdagavond indruk in het Champions League-treffen met Sparta Praag. Alle drie waren ze trefzeker in de 4-2 overwinning van Feyenoord op de Tsjechen. Volgens analisten Pierre van Hooijdonk en Royston Drenthe stak er één aanvaller met kop en schouders bovenuit.

Hoewel Feyenoord redelijk eenvoudig leek te winnen van Sparta Praag, werd het op een gegeven moment toch nog even billen knijpen voor de Rotterdammers. "Het was niet een wedstrijd waarbij je meteen het gevoel had dat die was afgelopen, zeker bij de 3-1 niet”, erkent Drenthe bij de analyse op Ziggo Sport. “Uiteindelijk deed Gimenez dat voortreffelijk bij die 4-1 na voorbereidend werk van Hadj-Moussa en liep het goed af.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Lofzang voor 'rasvoetballer': 'Heeft alles in zich om een internationale sensatie te worden'

Van Hooijdonk heeft een duidelijke verklaring voor het feit dat de Tsjechische bezoekers in leven bleven. De analist heeft wat aan te merken op de wijzigingen die trainer Brian Priske doorvoerde. "Door die wissels wordt het niveau gewoon minder. Met drie of vier invallers die net wat minder zijn dan de rest val je gewoon terug in zo’n wedstrijd.”

LEES OOK: Priske lyrisch na Champions League-zege Feyenoord: 'Een ongekend hoog niveau'

Paixão de grote uitblinker

Uiteindelijk trok Feyenoord de verdiende driepunter over de streep. Grote uitblinker aan Rotterdamse zijde was Paixão. "Ik had het er al met Pierre over, maar echt Paixão. Hij speelde negentig minuten lang en ik denk dat hij een steady wedstrijd speelde", looft Drenthe de Braziliaanse vleugelaanvaller.

"De goal was natuurlijk de kers op taart. Fantastisch ingeschoten. Hij zit supergoed in zijn vel en is superbelangrijk bij dit Feyenoord. Vandaag beloont hij zichzelf", vervolgt Drenthe zijn lofzang. "Ook Paixão”, vult Van Hooijdonk zijn collega-analist aan.

Ook complimenten voor Hadj Moussa, Timber en Hwang

Verder zag Van Hooijdonk nog enkele andere belangrijke spelers bij Feyenoord. “Daarachter zitten Hadj Moussa en de twee controlerende middenvelders. Quinten Timber, die weer terug was van even te zijn weggeweest. Ik vond hem heel erg goed. En daarnaast Hwang In-beom, die was ook weer top”, besluit de analist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hooijdonk geconfronteerd met schokkende beelden: 'Hier schaam je je voor'

Voormalig Feyenoord-aanvaller Pierre van Hooijdonk wordt geconfronteerd met een schokkende actie in een vorige wedstrijd tegen Sparta Praag.