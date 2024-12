'Wout Weghorst' gespot bij Feyenoord - Sparta Praag: 'Dit heb ik nog nooit gezien!'

Een ontzettend merkwaardig moment in de warming-up van de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Praag. Veljko Birmančevic zorgde voor verbaasde blikken met zijn ritueel vlak voor het duel.

De aanvaller van de bezoekers stapte het veld op met zijn blote voeten, met badslippers in de hand. Ondertussen bleef hij stilstaan op het gras, met oortjes in. Hoewel het fris is in Rotterdam, verschoof Birmančevic geen centimeter terwijl de sproeiers zijn werk deden.

LEES OOK: Argentijnen willen straat vernoemen naar ‘dwaas’ Wout Weghorst

Artikel gaat verder onder video

“Wij filmen alles hier natuurlijk. De nummer veertien van Sparta Praag, Veljko Birmančevic. Het is drie graden Celsius boven 0, de sproeiers staan aan en meneer staat met de oortjes in en de schoenen uit op het veld”, spot Wytse van der Goot bij Ziggo Sport. Royston Drenthe heeft geen idee wat hij ziet: “Mijn god”, reageert de oud-voetballer verrast.

Drenthe: 'Dit heb ik nog nooit gezien'

“We zien steeds meer, maar het wordt steeds gekker”, oordeelt Pierre van Hooijdonk. “Hij staat ook gewoon echt onder die sproeiers! Alsof het niets is. Man, man, man… Ik ben benieuwd wat zijn verhaal hierachter is”, zegt Drenthe. “Blijkbaar heeft hij het nodig”, stelt Van der Goot. “Dit meen ik serieus: dit heb ik nog nooit gezien in mijn leven”, sluit Drenthe af.

'Wout Weghorst' bij Feyenoord - Sparta Praag

Verschillende voetbalfans moeten bij de actie van Birmančevic direct denken aan Ajax-spits Wout Weghorst. De aanvaller baarde in november opzien met zijn wedstrijdvoorbereidingen. Tegen PSV las Weghorst voorafgaand aan het duel een boek en tegen FC Twente leek hij als grasmeester te werk te gaan. Op X verschijnen reacties over Weghorst:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Vlaar onthult: 'Wout Weghorst maakte vijanden bij AZ'

Ajax-spits Wout Weghorst maakte in het verleden wat vijanden bij AZ.