FIFA geeft enorme blunder bij loting WK-kwalificatie toe

Wereldvoetbalbond FIFA ‘betreurt’ het gebruik van een kaart waarop de Krim niet werd afgebeeld als deel van Oekraïne. Het tonen van de kaart zorgde op sociale media voor de nodige verontwaardiging.

Tijdens de loting voor de WK-kwalificatiecyclus werd een kaart getoond van landen die om geopolitieke redenen niet bij elkaar in de groep konden belanden. Oekraïne kon niet bij Wit-Rusland in de groep komen, terwijl ook Spanje en Gibraltar elkaar bij voorbaat al ontliepen. Verder kon Kosovo niet uitkomen tegen Bosnië-Herzegovina of Servië, terwijl Armenië en Azerbeidzjan elkaar ook niet konden treffen.

Door het ontbreken van grenzen, was de kaart niet goed vormgegeven. Zo leken Kosovo, Bosnië-Herzegovina en Servië één land te vormen. Maar nog gevoeliger was het ontbreken van de Krim als onderdeel van Oekraïne. Het schiereiland wordt sinds 2014 bezet en de facto bestuurd door Rusland, maar wordt slechts door een klein aantal landen erkend als Russisch grondgebied. Onder meer Evgeniy Levchenko, een Oekraïense oud-speler van meerdere Nederlandse clubs, sprak op X zijn woede uit over de kaart.

“Absoluut onacceptabel dat de FIFA de Krim niet aanduidt als Oekraïens grondgebied. Ga je schamen”, schreef Levchenko. Een woordvoerder van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken betichtte de FIFA van het steunen van Russische propaganda en eiste publiekelijke excuses. Bij monde van bestuurder Elkhan Mammadov reageert de bond nu. “We snappen hoe gevoelig deze kwestie ligt. Hoewel het niet de bedoeling was, betreuren we ten zeerste de eventuele bezorgdheid die dit heeft veroorzaakt.”

Volgens de FIFA is de graphic gemaakt door een externe partij. “Toen we het probleem zagen, hebben we onmiddellijk stappen ondernomen, zoals het werken aan het verwijderen van de afbeelding uit de omloop”, aldus Mammadov. “Bovendien voeren we een interne evaluatie uit om ervoor te zorgen dat dergelijke fouten in de toekomst niet meer voorkomen.”

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat de FIFA een dergelijke misser begaat. In 2014 werd de Krim afgebeeld als Russisch grondgebied in een promotievideo voor het WK 2018, dat in Rusland werd gespeeld. Ook toen werd een externe partij als schuldige aangewezen.