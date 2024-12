Oranje-fans krijgen nú al teleurstellend nieuws over WK 2034: 'Uitgesloten dat dat gaat gebeuren'

Mocht het Nederlands elftal zich kwalificeren voor het WK van 2034 in Saudi-Arabië, dan weten de fans van Oranje alvast dat zij in de stadions geen biertje kunnen bestellen. De verkoop van alcohol is in het zeer conservatieve gastland stevig aan strikte banden gelegd, de FIFA is geenszins van plan om bij Saudi-Arabië aan te dringen op een soepelere opstelling, zo melden bronnen aan The Guardian.

De FIFA heeft lering getrokken uit de gang van zaken op het voorbije WK, dat in de winter van 2022 in Qatar werd gespeeld. Met dat land, waar men doorgaans wat minder streng in de leer is dan in Saudi-Arabië, was afgesproken dat er wél alcohol zou worden geschonken in de stadions. Twee dagen voor de start van het toernooi besloten de autoriteiten echter alsnog een streep te zetten door die overeenkomst. Het heeft de FIFA volgens de Engelse kwaliteitskrant zo'n 40 miljoen pond (omgerekend 48 miljoen euro) gekost aan compensatie richting sponsor Budweiser.

In de stadions in Qatar was wel de alcoholvrije variant Bud Zero te verkrijgen, terwijl in de fanzones van de FIFA de variant met alcohol werd geschonken. In Saudi-Arabië zal in de stadions zeker geen alcohol worden verkocht, zo laten hooggeplaatste bronnen binnen de FIFA weten aan The Guardian. "Er is geen sprake van dat er bier verkocht wordt bij wedstrijden", schrijft de krant. "In tegenstelling tot veel andere islamitische landen, blijft de verkoop van alcohol in Saudi-Arabië zelfs in luxe hotels strikt verboden." Koning Ibn Saud stelde in 1952 al een algeheel alcoholverbod in Saudi-Arabië in. In januari van dit jaar werd in de hoofdstad Riyad één winkel geopend die wél alcohol verkoopt, maar alleen aan diplomaten met een niet-islamitische achtergrond - en tegen strikte regels. De winkel zou vooral zijn geopend om tegen te gaan dat diplomaten illegale alcohol het land binnensmokkelen.

De bronnen bij de FIFA laten weten dat de wereldvoetbalbond niet van plan is om bij Saudi-Arabië aan te dringen op minder strikte regelgeving tijdens het WK. Of dat ook betekent dat er buiten de stadions geen druppel te krijgen is, valt echter nog te bezien. "Met nog een decennium te gaan is het minder duidelijk wat de opstelling is aangaande fanzones en hotels."

