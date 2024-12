Hans Nijland heeft 'dringend verzoek' voor de Eredivisie: 'Dat beviel ons, en de fans ook'

Hans Nijland pleit in zijn column in het Dagblad van het Noorden voor een terugkeer van Eredivisie-voetbal op Tweede Kerstdag. In Engeland is voetbal op Boxing Day al sinds mensenheugenis een traditie, die de gewezen algemeen directeur van FC Groningen graag in Nederland zou zien terugkeren.

Nijland was van 1996 tot 2019 algemeen directeur in Groningen en deed eerder dit jaar vergeefs een gooi naar het voorzitterschap van de KNVB. Uit zijn tijd als clubbestuurder bewaart hij uitstekende herinneringen aan voetballen met Kerst: "In Nederland hebben we dat ooit ook geprobeerd. In 2007 speelde FC Groningen op tweede kerstdag in Euroborg tegen PSV; een wedstrijd die we met 2-1 wonnen", schrijft Nijland.

Het initiatief van 2007 stierf een snelle dood: "Toch werd in Nederland al snel besloten om te stoppen met voetbal tijdens de kerstdagen. Er zou niet voldoende capaciteit zijn bij de politie en de spelersvakbond zei dat voetballers graag vrij zijn met kerst", beschrijft Nijland twee belangrijke bezwaren. Een daarvan haalt hij meteen onderuit: "Nou, ik heb nog nooit een speler een transfer naar Engeland zien weigeren, omdat daar op Boxing Day wordt gevoetbald."

Wat Nijland betreft zijn er juist meerdere redenen te bedenken om het experiment nieuw leven in te blazen: "Voetballen met kerst beviel ons. De fans ook, want het stadion zat vol. Voetbal kijken is nu eenmaal leuker dan rollade eten bij je schoonmoeder of een bezoek brengen aan de meubelboulevard. Voetballen met kerst heeft ook andere voordelen. Je haalt twee speelweekenden naar voren, waardoor de play-offs voor Europees voetbal niet meer worden afgeraffeld", stipt de bestuurder aan. Nijland eindigt zijn column dan ook met een dringend verzoek: "Laat de bal rollen met kerst!"

Ben jij het met Hans Nijland eens dat er weer op Tweede Kerstdag gevoetbald moet worden in de Eredivisie? Laden... 76.1% Ja 23.9% Nee 155 stemmen

