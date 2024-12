Johan Derksen gaat lans breken voor opmerkelijke gast bij Vandaag Inside

Johan Derksen gaat een lans breken voor Martien Meiland bij de hoofdredactie van Vandaag Inside, zo geeft hij maandag aan in een interview met De Telegraaf. Meiland blijkt groot fan van de show van Talpa.

Derksen en Meiland ontmoetten elkaar maandag voor het eerst en laatstgenoemde genoot daar zichtbaar van. "Ik heb meneer Derksen nog nooit in levende lijve gezien, dat vind ik enig", begint de winnaar van de Gouden Televizier-Ring in 2019. Derksen sluit zich daar bij aan, maar focust zich vooral op de kledingskeuze van de flamboyante mediapersoonlijkheid. "Ik ben nu al heel erg jaloers op zijn jasje." Meiland heeft voor de kerstshow van De Bevers, waar de beide heren elkaar treffen een roze-paars glitterpakje aangedaan. Derksen krijgt vervolgens de vraag het pak aan te doen. "Nee, nee, ik ga hier niet de clown uithangen."

Derksen kijkt niet steevast naar de Meilandjes, maar ziet wel het een en ander langskomen. "Uiteraard krijg ik wel wat mee, ook qua kijkcijfers. Er is wel een reden om dat op tv te houden." Meiland is zelf groot fan van Vandaag Inside. "Ik kijk het elke dag. Als ik niet in de gelegenheid ben, kijk ik het terug. Vind het zo lekker." De vooral van Chateau Meiland bekende tv-persoonlijkheid genoot ook flink van de uitzending met Catherine Keyl van donderdag 12 december.

Als de vraag wordt geopperd of Meiland een keer aansluit bij de heren van Vandaag Inside, luidt het antwoord: "Laten we eerst maar eens kijken of het doorgaat. Ik ben daar helemaal niet bang voor, maar toch." Verslaggever Jordi Versteegden drukt nog wat door, waarna Meiland zegt: "Ik sluit het helemaal niet uit." Derksen gaat nog een stapje verder. "Dat is helemaal geen enkel probleem. Als hij een keer tijd heeft op een doordeweekse avond, dan is dat te regelen. Ik zal het eens aankaarten." De Snor richt zich vervolgens op Meiland. "Je mag gerust de hele familie meenemen."

