Kees Kwakman begint plots over Wout Weghorst bij Katwijk – FC Twente

FC Twente had het in de eerste helft moeilijk met de amateurs van Katwijk. Beide ploegen gingen rusten met een 1-1 tussenstand door goal van Katwijk-middenvelder Robin Schulte, diens vader voorafgaand aan de wedstrijd met een opvallende voorspelling kwam.

FC Twente nam al vroeg in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker de voorsprong tegen Katwijk door een goal van Alec van Hoorenbeeck. Niet veel later kwam de nummer vier van de Tweede Divisie plots op gelijke hoogte, door een goal van Schulte uit een afgeslagen corner. Katwijk rook bloed en was nog een aantal keer gevaarlijk voor het doel van Lars Unnerstall, onder meer door een knal op de lat van Dalian Maatsen.

In de rustanalyse van ESPN is Kees Kwakman daarom ook positief verrast door de amateurclub. “Na die 1-1 brandde het helemaal los, toen was Katwijk echt geweldig. Ze doen het heel goed. Ze geven goed druk op Twente met drie spitsen. Door de windkracht kan Twente de bal niet van kant naar kant spelen. Joseph Oosting was des duivels langs de kant”, zag de analist.

Aletha Leidelmeijer: “Je weet het: Schulte heeft er eentje gemaakt. Zijn vader kwamen we tegen in de kantine, die zei: we hebben het allebei gedroomd, Robin gaat er twee maken”, zegt de presentatrice, die een ludieke vergelijking van Kwakman hoort: “De Wout Weghorst van Katwijk!”, zegt de voormalig prof.

De analist doet op uitspraken die Weghorst dit jaar deed na afloop van wedstrijden tegen Polen (met Oranje) en FC Groningen (met Ajax). De spits beweerde in persconferenties dat hij al een visioen had voordat hij zou scoren.

