Ajax-speler noteert lagere passnauwkeurigheid dan álle spelers van Almere City

was tegen Almere City goed voor het openingsdoelpunt van Ajax, maar over het algemeen hield het spel van de spits niet over. Eén bedroevende statistiek van de spits springt in het oog.

Weghorst verstuurde in de 75 minuten die hij speelde tegen Almere City in totaal 25 passes. Daarvan kwamen er 15 aan, hetgeen de aanvaller een passnauwkeurigheid oplevert van slechts 60 procent.

De passnauwkeurigheid van Weghorst is schokkend, wanneer men dat vergelijkt met de andere veldspelers op het veld. Op het moment dat Weghorst gewisseld werd ten faveure werd van Brian Brobbey noteerde geen enkele veldspeler van Ajax óf Almere City een lagere passnauwkeurigheid.