Kostas Lamprou staat voor pikante terugkeer in Eredivisie

NAC Breda heeft gepolst om in de winterstop aan de slag te gaan in Breda, zo meldt Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof. Lamprou is transfervrij en moet vanwege ontwikkelingen in het keepersbestand de Brabantse club komen versterken.

Volgens Blaauwhof, die uitstekend geïnformeerd is bij NAC Breda, is de Griekse goalie welwillend om in te gaan op de toenadering van NAC Breda. Lamprou is transfervrij na zijn vertrek bij Feyenoord van afgelopen zomer. Daarvoor kwam hij uit voor Willem II, de aartsrivaal van NAC Breda. Deze zomer werd Vitesse nog even aan de Griek gelinkt, maar een transfer kwam er niet van.

NAC Breda ziet in Lamprou een uitermate geschikte stand-in van eerste doelman Daniel Bielica. Momenteel zijn Roy Kortsmit en Tein Troost de twee reservedoelmannen van NAC Breda. Het is niet duidelijk of er ontwikkelingen zijn met betrekking tot een mogelijk vertrek van deze goalies.