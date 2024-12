Opstelling PSV: Bosz stuurt flink gewijzigd elftal het veld in voor bekerduel

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het bekerduel met de Koninklijke HFC bekendgemaakt. De oefenmeester rouleert er in de aanloop naar de topper tegen Feyenoord van komende zondag lustig op los ten opzichte van het duel met sc Heerenveen. Het duel in het Philips Stadion, dat uitverkocht is, begint om 18.45 uur.

De landskampioen zal zich in de KNVB Beker willen revancheren voor de smadelijke 1-0 nederlaag in Friesland. Bosz heeft ten opzichte van de wedstrijd tegen sc Heerenveen flink wat wijzigingen doorgevoerd voor de bekerwedstrijd tegen de Koninklijke HFC, dat uitkomt in de Tweede Divisie.

Joël Drommel is de bekerkeeper en staat derhalve onder de lat in Eindhoven. De viermansverdediging wordt gevormd door Richard Ledezma, Armando Obispo, Matteo Dams en Fredrik Oppegård. Op het middenveld keert Jerdy Schouten terug in de basis na zijn blessure. De middenvelder maakte afgelopen weekend tegen sc Heerenveen als invaller al zijn rentree. Joey Veerman start net als tegen de Friezen in de basis. Het middenveld wordt gecompleteerd door Guus Til.

Voorin mag Ricardo Pepi weer zijn opwachting maken als eerste spits. De Amerikaan is met tien treffers de topscorer van de Eindhovenaren, maar moet het vooral doen met een rol als invaller omdat Luuk de Jong de voorkeur krijgt. Pepi wordt in het Philips Stadion geflankeerd door Ivan Perisic en Hirving Lozano. Voor de Mexicaanse buitenspeler is het waarschijnlijk de laatste basisplaats alvorens hij in de winterstop verkast naar het Amerikaanse San Diego FC.

Opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Obispo, Dams, Oppegard; Veerman, Schouten, Til; Perisic, Pepi, Lozano.