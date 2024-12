Ajax of Feyenoord: Peter Bosz onthult wie hij beter vindt

Peter Bosz rekent zich nog niet rijk in de titelstrijd. PSV is weliswaar de overtuigende winterkampioen van de Eredivisie, maar volgens Bosz is het zaak om ook in de tweede seizoenshelft ‘messcherp’ te zijn. Hij weet dat Ajax met een achterstand van zes punten nog niet definitief is afgeschud en dat de Amsterdammers er vaak in slagen om ook moeilijke wedstrijden te winnen. Tegelijkertijd wint nummer vier Feyenoord zijn wedstrijden makkelijker, stelt Bosz.

Met een 3-0 zege op Feyenoord zorgde PSV er zondag voor dat de Rotterdamse titelaspiraties voorlopig in de ijskast gaan. Het onderlinge gat is al tien punten. Hoewel Feyenoord op de vierde plek staat, ziet Bosz de ploeg als de beste van alle concurrenten. “Ik schat Feyenoord eerlijk gezegd misschien wel het hoogste in, terwijl Ajax natuurlijk dichterbij staat. Ik heb het gevoel dat Ajax zijn wedstrijden moeilijker wint dan dat Feyenoord zijn wedstrijden wint.”

“Het is knap van Ajax dat ze die wedstrijden iedere keer weten te winnen”, stelt Bosz tijdens de persconferentie. “Waarom zouden ze dat ook niet een tweede seizoenshelft kunnen doen? Ik ben in ieder geval blij met de voorsprong die we hebben, dat geeft iets van een marge. We zullen messcherp moeten zijn en met het mes tussen de tanden zullen spelen, zoals we dat vandaag gedaan hebben.”

PSV pakte 45 punten uit de eerste 17 wedstrijden en verloor alleen van Ajax en sc Heerenveen. Ajax heeft 39 punten; daarna volgen FC Utrecht (36) en Feyenoord (35).

