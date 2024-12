Erik ten Hag wekt interesse, maar wordt voorlopig afgetroefd door Roger Schmidt

De namen van Erik ten Hag en Roger Schmidt zingen rond bij RB Leipzig, zo schrijven verschillende Duitse media, waaronder Sky Sports. Trainer Marco Rose van Die Roten Bullen staat vanwege tegenvallende prestaties zwaar onder druk, waardoor er rekening wordt gehouden met een vertrek.

Rose werd afgelopen weekend met zijn elftal vernederd in de Bundesliga tegen VfL Wolfsburg (1-5) en dat is geen incident. De trainer presteert ondermaats met RB Leipzig, want in de Champions League werd er dit seizoen nog geen enkele wedstrijd gewonnen. In de competitie staat RB Leipzig nog op een degelijke vierde plaats, maar de zorgelijke nederlaag van afgelopen weekend brengt die positie in gevaar.

Het brengt niet alleen de positie van RB Leipzig op de ranglijst in gevaar, maar ook de baan van Rose. De coach zit op de schopstoel in Duitsland en Sky Sports weet dat er al een lijst met mogelijke opvolgers klaarligt. Ten Hag is een van de kandidaten op die lijst, maar zou niet de belangrijkste optie zijn voor de club.

De belangrijkste kandidaat is Schmidt, die eerder dit seizoen bij Benfica vertrok. Schmidt was eerder actief in Nederland bij PSV en zou er goed op staan bij de beleidsbepalers van RB Leipzig. Dat stond hij in het verleden ook al, want in zijn tijd bij PSV was er ook al sprake van belangstelling van de club uit het oosten van Duitsland.