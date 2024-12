Slot lijdt met Liverpool na honderd minuten tweede puntverlies op rij

Liverpool heeft op Anfield na een heerlijk voetbalgevecht gelijkgespeeld tegen Fulham. was trefzeker namens The Reds, maar mede door een vroege rode kaart wist Liverpool niet aan het langste eind te trekken: Het werd 2-2. begon in de basis voor Fulham, maar moest gewisseld worden vanwege een nare blessure.

De wedstrijd begon ontzettend rommelig. Al binnen twee minuten werd de eerste gele kaart gegeven nadat Issa Diop een flinke schop uitdeelde aan Andy Robertson. Fulham liet zien dat het zich niet zomaar gewonnen gaf, de Cottagers kwamen zomaar op voorsprong. Een heerlijke voorzet van Antonee Robinson kwam terecht bij Andreas Pereira, die met een halve omhaal zijn landgenoot Alisson Becker wist te verschalken en het tamme uitvak liet juichen.

Rode kaart

Tot overmaat van ramp moest Liverpool met tien man verder. Andy Robertson schatte een bal compleet verkeerd in, waardoor Harry Wilson hem de bal afsnoepte. De linksback haalde de Welshman naar de grond en kreeg de rode prent van scheidsrechter Tony Harrington. Er werd nog gekeken of er sprake was van buitenspel voor Wilson, maar de VAR van dienst kon goed zien dat dat niet het geval was waardoor de kaart bleef staan.



De rest van de eerste helft zagen we een heel slordig Liverpool, dat probeerde om de defensie van Fulham schade toe te brengen. Dat lukte alleen niet, dat gebeurde pas in de tweede helft. Arne Slot wisselde niet na de rode kaart, in de rust ook niet. Dat vertrouwen gaf de ploeg blijkbaar vleugels, want we zagen een compleet ander Liverpool in de tweede helft.

Schorsing Slot

Waar het spel van Liverpool beter werd, kon de ploeg het minder goed vinden met de scheidsrechter. Leidsman Harrington gaf uiteindelijk Arne Slot een gele kaart voor commentaar op de leiding, waardoor hij geschorst is voor het duel tegen Tottenham Hotspur van volgende week.

Kenny Tete moest proberen om Cody Gakpo in bedwang te houden, maar hij kon de wedstrijd niet afmaken. De oud-Ajacied kwam in botsing met Joe Gomez, waarna er een flinke bult ontstond op zijn scheenbeen. Hij probeerde het nog maar moest na een uurtje toch vervangen worden.

In de slotfase was het een schaakspel tussen een Liverpool dat geduldig zocht naar een gaatje in de verdediging en een Fulham dat hoopte op een counter. Dat laatste gebeurde uiteindelijk. Robinson was de aangever bij de 0-1 en wist opnieuw een assist af te leveren, ditmaal op Rodrigo Muniz. De Braziliaan wist de voorzet met een beetje geluk tegen de touwen te werken en zette de Londenaren zo op een 1-2 voorsprong met nog tien minuten te gaan.

Slotfase

Liverpool trok alles uit de kast om nog een resultaat te boeken tegen de Londenaren, dat lukte ook. Diogo Jota schoof heel bekeken de 2-2 binnen en dat was het startsignaal van en razend spannende slotfase. De spanning was merkbaar op Anfield, met negen minuten blessuretijd kon het niks anders zijn dan spektakel.

Fulham probeerde met man en macht de Liverpool-orkaan te stoppen, de ploeg kreeg zelfs nog een kans op de overwinning. Adama Traore duikt op in de zestien van Liverpool, maar Alisson redde knap waardoor de thuisploeg in leven bleef.

Het bleef uiteindelijk 2-2, waardoor Arne Slot voor de tweede keer op rij met zijn mannen niet wint in de Premier League.

Ranglijst

Wat betekent dit voor de ranglijst? Liverpool krijgt nu Chelsea wat meer in de nek. De mannen van Slot blijven bovenaan met een voorsprong van vijf punten op Chelsea, die voorsprong was eerst zeven. Fulham stijgt naar plek negen, achtervolger Brentford speelt op zondag tegen Chelsea.

Liverpool speelt op donderdag 18 december in de EFL Cup tegen Southampton en op zondag 22 december tegen Tottenham Hotspur. Fulham speelt ook tegen Southampton, maar dat is in de Premier League op zondag 22 december.