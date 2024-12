Top 10 beste keepers in de geschiedenis van Feyenoord

Feyenoord heeft door de jaren heen enkele van de beste keepers in Nederland voortgebracht. Deze doelmannen hadden een grote bijdrage in de successen van de club. Dit zijn de tien beste doelmannen in de geschiedenis van Feyenoord.

Ed de Goeij (1985-1990)

Ed de Goeij is een van de meest succesvolle doelmannen in de geschiedenis van Feyenoord. Na zijn beginjaren bij Sparta Rotterdam, maakte hij in 1990 de overstap naar Feyenoord. In zijn tijd bij de Rotterdamse club groeide De Goeij uit tot een vaste waarde en een onmisbare kracht in het doel. De Goeij speelde 235 wedstrijden voor Feyenoord en beleefde een succesvolle periode vol prijzen. Hij won maar liefst vier keer de KNVB Beker (1991, 1992, 1994, 1995) en de Supercup in 1991. Het absolute hoogtepunt was in 1993, toen hij met Feyenoord landskampioen werd in de Eredivisie. Na zijn sterke prestaties bij Feyenoord maakte De Goeij in 1997 de overstap naar Chelsea.

Eddy Pieters Graafland (1958-1970)

Eddy Pieters Graafland maakte in 1958 de overstap van Ajax naar Feyenoord voor het destijds recordbedrag van 134.000 gulden. Tijdens zijn periode bij Feyenoord groeide Pieters Graafland uit tot een betrouwbare sluitpost en een ware strafschoppenspecialist. Een van zijn absolute hoogtepunten was de Europacup I-finale in 1970 tegen Celtic. Hoewel hij dat seizoen door trainer Ernst Happel was gepasseerd als eerste doelman, werd hij verrassend toch opgesteld in deze historische wedstrijd. Hij had een cruciale rol in de 2-1 overwinning, waarmee Feyenoord de eerste Nederlandse club werd die de Europacup I won.

Jerzy Dudek (1996-2001)

Jerzy Dudek speelde onder andere bij Feyenoord, Liverpool en Real Madrid. In zijn tijd bij Feyenoord (1996-2001) won Dudek met de Rotterdamse club de Eredivisie-titel in 1999 en de Johan Cruijff Schaal. Dankzij zijn sterke prestaties, ontving hij persoonlijke onderscheidingen zoals de Nederlandse Gouden Schoen (als eerste buitenlander). Deze prestaties brachten hem in de belangstelling van grote Europese clubs, wat in 2001 leidde tot een transfer naar Liverpool.

© Imago - Patrick Lodewijks en Jerzy Dudek bij de testimonial van Dirk Kuyt in 2018.

Eddy Treijtel (1968-1979)

Eddy Treijtel kwam in 1968 samen met Willem van Hanegem over van Xerxes naar Feyenoord en groeide al snel uit tot eerste keeper. In 1969 volgde hij Feyenoord-icoon Eddy Pieters Graafland op als vaste sluitpost. Treijtel bewees zijn waarde voor Feyenoord in de jaren die volgden en stond bekend om zijn sterke reflexen. Hij stond in vijf interlands onder de lat bij het Nederlands elftal en maakte deel uit van de WK-selectie in 1974, waar Nederland de finale bereikte. Na een succesvolle periode bij Feyenoord stapte Treijtel in 1979 over naar AZ’67.

Joop Hiele (1977-1990)

Joop Hiele is een van de bekendste doelmannen in de geschiedenis van Feyenoord. Hij stond tussen 1977 en 1990 in 352 competitiewedstrijden onder de lat voor de club. Een van de hoogtepunten van zijn carrière was de KNVB-bekerfinale tegen Ajax, waarin hij bij een 1-0 achterstand een strafschop van Karel Bonsink stopte. Feyenoord wist de finale uiteindelijk te winnen. Hoewel Hiele jarenlang een vaste waarde was bij Feyenoord, moest hij tijdens het WK van 1990 van zijn vrouw vernemen dat Feyenoord hem per brief had ontslagen. Na zijn vertrek bij de club werd hij opgevolgd door Ed de Goeij. Hiele pakte in 1984 de landstitel en KNVB beker met Feyenoord dat toen aan de hand van Johan Cruijff beslag legde op de dubbel.

Patrick Lodewijks (1990-1998, 2002-2007)

Patrick Lodewijks begon zijn loopbaan in 1987/1988 bij PSV. Na vier seizoenen maakte hij in 2002 de overstap naar Feyenoord. Bij de Rotterdamse club begon hij als reservekeeper, maar in het seizoen 2004/2005 veroverde hij de positie van eerste doelman. Hoewel hij later weer naar de bank werd verwezen, kwam hij toch regelmatig in actie en bleef hij een belangrijke kracht binnen de selectie. In het seizoen 2005/2006, met zijn 38 jaar, was Lodewijks de oudste speler in de Eredivisie. Dat seizoen werd hij zelfs door Marco van Basten opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het WK 2006, hoewel hij uiteindelijk niet werd geselecteerd voor de eindronde.

Brad Jones (2016-2018)

Brad Jones tekende in juli 2016 een eenjarig contract bij Feyenoord. Dit als vervanger van Kenneth Vermeer, die een zware blessure had opgelopen. Hoewel hij aanvankelijk als tijdelijke oplossing werd gezien, overtuigde Jones trainer Giovanni van Bronckhorst. Het seizoen 2016/2017 was historisch voor zowel Feyenoord als Jones. Hij speelde op twee wedstrijden na alles in de Eredivisie en hield maar liefst 17 keer de nul. Op 14 mei 2017 leidde zijn keeperswerk Feyenoord naar het eerste landskampioenschap sinds 1999. In zijn tweede seizoen bleef Jones de vaste keuze onder de lat en voegde hij nog twee prijzen toe aan zijn erelijst: de Johan Cruijff Schaal in 2017 en de KNVB Beker in 2018.

Edwin Zoetebier (2000-2004)

Edwin Zoetebier begon zijn profcarrière bij FC Volendam, waar hij elf jaar speelde. Na een korte en weinig succesvolle periode in Engeland bij Sunderland, keerde hij terug naar Nederland en tekende bij Feyenoord. Bij Feyenoord zat Zoetebier aanvankelijk vooral op de bank achter Jerzy Dudek, maar zijn carrière kreeg een nieuwe impuls toen hij naar Vitesse vertrok. Zijn sterke optredens daar overtuigden Feyenoord om hem terug te halen in 2001. Tijdens zijn tweede periode bij Feyenoord speelde Zoetebier wekelijks als eerste doelman en beleefde hij het hoogtepunt van zijn carrière. Hij won de UEFA Cup in 2002, door in De Kuip Borussia Dortmund met 3-2 te verslaan.

Justin Bijlow (2017-heden)

Justin Bijlow stroomde al op jonge leeftijd door naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij maakte zijn officiële debuut in het eerste elftal op 13 augustus 2017, in een wedstrijd tegen FC Twente. Bijlow greep zijn kans als vervanger van de geblesseerde Brad Jones en Kenneth Vermeer en hielp zijn team aan een overwinning. In het seizoen 2018/2019 werd Bijlow door Giovanni van Bronckhorst benoemd tot eerste doelman. Hoogtepunten uit zijn loopbaan zijn onder andere het winnen van de Johan Cruijff Schaal in 2018, waarin hij twee strafschoppen stopte, en de bijdrage aan Feyenoords sterke Europese campagne in de UEFA Europa Conference League 2021/22.

© Imago

Tot ieders verrassing bereikte Feyenoord de finale van de Conference League tegen AS Roma. Feyenoord verloor wel, maar pakte een jaar later met Bijlow de landstitel in het seizoen 2022/23. Bijlow miste vanwege blessureleed heel wat wedstrijden bij Feyenoord, maar toont veerkracht door belangrijk te zijn voor de Rotterdammers.

Kenneth Vermeer (2014-2020)

Kenneth Vermeer maakte in de zomer van 2014 de veelbesproken overstap van Ajax naar Feyenoord. Bij Feyenoord kreeg Vermeer meteen het vertrouwen als eerste doelman, ten koste van Erwin Mulder. Hij debuteerde op 13 september 2014 in een wedstrijd tegen Willem II. In zijn eerste seizoen speelde Vermeer 32 van de 34 competitiewedstrijden. Het seizoen daarop (2015/16) speelde hij alle wedstrijden en hielp hij Feyenoord op 24 april 2016 aan de winst van de KNVB Beker door met 2-1 te winnen van FC Utrecht. Zijn loopbaan bij Feyenoord werd echter gehinderd door blessures. In zijn afwezigheid groeide Brad Jones uit tot eerste doelman, wat Kenneth Vermeer zijn plek kostte.