Van Rooij en Steijn gidsen FC Twente langs FC Groningen, dat twee schorsingen oploopt

FC Twente heeft in een matige wedstrijd met 2-0 gewonnen van FC Groningen dat buitenshuis matig blijft presteren. Sem Steijn scoorde voor de 19e keer dit kalenderjaar en is daarmee de eerste speler na Blaise N’Kufo (2007) die dit voor elkaar kreeg namens FC Twente.

FC Twente won slechts vier van de laatste twaalf gespeelde wedstrijden. In die reeks zaten wel duels tegen PSV, Feyenoord en Ajax. Alleen tegen de Amsterdammers pakten de Tukkers een puntje. Verder kwam de ploeg van Joseph Oosting in de Europa League in actie tegen Lazio, St. Gilloise waarvan werd verloren terwijl in de uitwedstrijden bij Nice en Olympiacos knap een punt werd gepakt.

FC Groningen pakte tot zondagmiddag ongeveer een punt per wedstrijd. De daarmee verdienstelijk presterende promovendus begon als nummer dertien met zestien punten uit vijftien duels aan de zware uitwedstrijd in Enschede. In uitwedstrijden wil het nog niet vlotten voor de Groningers die alleen de eerste uitwedstrijd bij RKC Waalwijk in winst wisten om te zetten. De laatste vijf uitwedstrijden leverden allemaal nederlagen op waarvan de laatste drie zelfs zonder zelf te scoren.

In de laatste twee wedstrijden pakten de Noordelingen vier punten, maar in de acht competitiewedstrijden daarvoor won het alleen van Sparta en werd er zeven keer verloren. De laatste vijf uitwedstrijden leverden allemaal nederlagen op waarvan de laatste drie zelfs zonder zelf te scoren.

In de bij lange na niet volle Grolsch Veste, waar vanwege een straf voor FC Groningen geen uitsupporters welkom waren, kabbelde de wedstrijd aanvankelijk maar voort. Na de eerste serieuze doelpoging van bezoeker Jorg Schreuders ging het echter snel. Sam Lammers zag zijn schot aan de overkant geblokt worden, de aanval liep door en het was Bart van Rooij die via de benen van Thijmen Blokzijl raak schoot. Vrijwel vanaf de aftrap was het alweer bijna gelijk toen Romano Postema hard tegen de paal schoot. Lammers schoot kort daarna maar net naast, terwijl Lars Unnerstall een nieuwe poging van Postema onschadelijk maakte. De redding bleek achteraf niet nodig omdat de Groninger buitenspel stond. Het was allemaal in een fase waarin de wedstrijd een opleving kende, al was die van korte duur. Pas op slag van rust was er weer wat opwinding toen Lammers goed inschoot en Etienne Vaessen knap redde.

Na de pauze zette wie anders dan Sem Steijn zijn ploeg op 2-0 en noteerde daarmee zijn negentiende competitietreffer dit kalenderjaar waarmee de middenvelder de eerste FC Twente speler is na Blaise N’Kufo (2007) met deze prestatie. De Zwitser is met 114 treffers deze eeuw topscorer van de Tukkers. Dat aantal zal Steijn met nu 32 doelpunten, die al wel Dusan Tadic en Hakim Ziyech op de ranglijst gepasseerd is, niet halen. De topscorer van de Eredivisie zal de nodige belangstelling gewekt hebben en zelf ook wel toe zijn aan een vervolgstap. Met het doelpunt van de middenvelder viel de wedstrijd in een vroegtijdig slot al was de debuterende invaller David van der Werff in de slotfase nog dicht bij een Groningse aansluitingstreffer.

De wedstrijd was ook een familievete tussen vader en FC Twente-trainer Joseph Oosting versus zoon en FC Groningen-speler Thijs Oosting. Waar zoonlief in het verleden nog wel eens scoorde in wedstrijden tegen zijn vader gebeurde dat dit keer niet en kan pa volgende week bij het kerstdiner het hoogste woord voeren na de winstpartij van zijn ploeg.

Voor FC Twente resteren dit kalenderjaar nog twee uitwedstrijden. In het KNVB-bekertoernooi gaat het komende woensdagavond op bezoek bij tweede divisionist Katwijk. Daarna wacht zaterdag nog de lastige uitbeurt bij AZ. FC Groningen bezoekt woensdag AZ voor de KNVB beker en sluit 2024 zaterdag voetballend af bij Heracles Almelo.

Groningen loopt twee schorsingen op

Voor Groningen was de nederlaag niet het enige slechte nieuws. Stije Resink en Leandro Bacuna pakten een gele kaart en zijn daardoor allebei geschorst voor de uitwedstrijd bij Heracles Almelo van volgende week.