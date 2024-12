Wanneer begint De Oranjewinter? Vanaf deze datum is het programma van Hélène Hendriks te zien

Hélène Hendriks keert terug met haar dagelijkse talkshow De Oranjewinter op SBS6. De presentatrice vangt zo gedeeltelijk het gat op dat wordt achtergelaten door Vandaag Inside tijdens de winterstop. Op deze datum is de eerste uitzending van De Oranjewinter.

Wanneer begint De Oranjewinter?

Het nieuwe seizoen van De Oranjewinter begint op donderdag 2 januari rond 21.35 uur, zo blijkt uit het programmaschema van Talpa. De talkshow van Hélène Hendriks is iedere werkdag te zien, tot en met vrijdag 17 januari. Daarna neemt Vandaag Inside het tijdslot over.

Qua gasten zal De Oranjewinter vermoedelijk lijken op Vandaag Inside. Het enige wat Talpa meldt over de bezetting aan de tafel van Hendriks is: "Ook in deze winterse variant van haar succesvolle talkshows ontvangt ze Rutger Castricum en andere wisselende gasten waarmee ze het actuele nieuws bespreekt."

Overigens hoeven de liefhebbers niet lang te wachten om Hendriks na de laatste uitzending van De Oranjewinter weer op tv te zien, want vanaf zondag 19 januari begint haar talkshow De Oranjezondag, ook om 21.35 uur.

