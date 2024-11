Marco van Basten stelt Hélène Hendriks teleur: 'Het is niet netjes om hierover te praten'

Marco van Basten wil niet te veel kwijt over zijn recente gesprek met Carlo Ancelotti. De twee voormalig topvoetballers, die tussen 1987 en 1992 samen op het veld stonden bij AC Milan, hadden begin november een etentje. Van Basten sprak met de Real Madrid-trainer onder meer over , wiens start in Madrid nog wat te wensen overlaat.

In de voorbeschouwing op de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid worden de eerste maanden van Mbappé in het Santiago Bernabéu besproken. De 25-jarige wereldster heeft met negen doelpunten in zeventien wedstrijden geen beroerde statistieken, maar toch had de buitenwereld meer verwacht van de samenwerking. Mbappé werd eerder deze maand zelfs uitgefloten door het Real Madrid-publiek en voorzitter Florentino Pérez zou tegen Ancelotti hebben gezegd dat ‘dit niet de Mbappé is die hij heeft aangetrokken’.

Van Basten bevestigt dat hij met Ancelotti onder meer over het functioneren van Mbappé sprak. “Het wordt een beetje erg persoonlijk als ik daarover ga uitweiden. Het is niet netjes om daarover te praten.” Hélène Hendriks vraagt aan Van Basten of hij na hun gesprek verandering heeft gezien bij Real Madrid. “Het was niet zo dat hij naar mijn tips luisterde, ik heb vooral naar zijn verhaal geluisterd”, reageert San Marco. “Het lag wat anders dan ik dacht. Het heeft duidelijk meer tijd nodig dan ik zelf had gedacht.”

Hélène Hendriks teleurgesteld

Hendriks begrijpt dat Van Basten niet te veel kan zeggen over het onderhoud, maar vindt het desondanks jammer. “Ik zou er zoveel over willen weten Marco, maar ik respecteer dat je het daar niet zoveel over wil hebben.” Van Basten grapt: “We kunnen het wel onder vier ogen bespreken.”

