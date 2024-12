Dele Alli met wereldberoemde Nederlandse vrouw gespot bij mogelijke nieuwe club

zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Serie A. De momenteel clubloze middenvelder traint sinds kort mee bij Como en werd maandag samen met zijn Nederlandse vriendin Cindy Kimberly gespot op de tribunes van het Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Alli zit sinds afgelopen zomer zonder club, nadat zijn contract bij Everton afliep. Het gevallen toptalent, in het verleden actief bij onder meer Tottenham Hotspur, speelde in februari 2023 zijn laatste officiële wedstrijd als profvoetballer. Daarna kampte hij met een slaappillenverslaving, waarvoor hij vorig jaar zes weken in een afkickkliniek zat.

Alli verscheen vorige week plots op het trainingsveld bij Como. De huidige nummer zestien van de Serie A, getraind door voormalig topvoetballer Cesc Fàbregas, biedt de 28-jarige middenvelder de kans om aan zijn herstel te werken. Fàbregas zei dat Alli vooralsnog alleen meetraint, maar La Gazzetta dello Sport suggereerde vorige week dat de middenvelder bij gebleken geschiktheid mag hopen op een contract.

Wie is Cindy Kimberly? De wereldberoemde vriendin van Dele Alli

Alli werd maandagavond samen met zijn vriendin Cindy Kimberley, 26 jaar, gespot op de tribunes van het Stadio Giuseppe Sinigaglia, voor het thuisduel van Como met Lecce. Kimberley is een in Amsterdam geboren influencer en model. Zij geniet grote bekendheid op het internet, met meer dan zeven miljoen volgers op Instagram. Dele Alli en Kimberly vormen sinds 2022 een koppel.

🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Dele Alli, at Como’s game tonight as he’s training with Cesc Fabregas’ team. pic.twitter.com/SbjdHm4FVv — Clintwhitz (@clintwhitz) December 30, 2024

