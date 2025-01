AC Milan voltooit spectaculaire comeback en verslaat Inter van Dumfries en De Vrij in Supercoppa

AC Milan heeft maandagavond de Italiaanse Supercoppa gewonnen ten koste van stadsgenoot Internazionale. Doelpunten van Theo Hernández, Christian Pulisic en Tammy Abraham maakten het verschil in het Saudische Riyad: 2-3. Namens Inter wisten Lautaro Martínez en Mehdi Terami het net te vinden.

Nadat Inter en Milan in de halve finales respectievelijk hadden afgerekend met Atalanta (0-2) en Juventus (1-2), stond er in de finale van de Italiaanse Supercoppa de Derby della Madonnina op het programma. Aan de kant van Inter stonden Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis, met aan de andere kant Tijjani Reijnders aan de aftrap.

In de eerste helft gingen beide ploegen redelijk gelijk op. Na bijna een kwartier spelen kreeg Reijnders een grote kans op de openingstreffer. Met een handige voetbeweging speelde de middenvelder zich vrij voor de goal, maar zijn inzet belandde net naast de goal. Na ruim een half uur kregen Theo Hernández het weer met elkaar aan de stok, nadat de Fransman zijn noppen op de achillespees van de Oranje-international plantte. Na ingrijpen van de scheidsrechter sloten beide spelers toch vrede.

Op slag van rust werd de ban dan toch gebroken. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Martínez de bal goed vrij en schoof deze in de korte hoek binnen. Na rust leek Inter de wedstrijd te beslissen. De Vrij stuurde Taremi met een geweldige bal de diepte in. De Iraniër bleef koel oog in oog met Mike Maignan en verdubbelde de voorsprong.

In het vervolg van de wedstrijd draaide Milan het helemaal om. Na 52 minuten klopte Hernández Yann Sommer uit een directe vrije trap. De bal schoot hij in de hoek van de keeper, die er bij dat moment niet goed uitzag. Tien minuten voor tijd wist Pulisic er zelfs nog 2-2 van te maken, waarmee hij een verlenging afdwong. Vlak voor het eindsignaal kreeg Dumfries nog een grote kans op de winnende, maar hij kreeg de bal niet voorbij Maignan. In de blessuretijd was het Abraham die van dichtbij de winnende tegen de touwen schoot.