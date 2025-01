Ajax ontving miljoenenbod op speler die door Farioli genegeerd wordt

Fenerbahçe heeft onlangs een bod van iets minder dan tien miljoen euro uitgebracht op Ajax-verdediger , zo maakt Voetbal International zondagavond bekend. Kaplan, die dit seizoen zeer weinig minuten maakt in de hoofdmacht van de Amsterdammers, zou zelf wel openstaan voor een stap naar Turkije.

Voetbal International heeft vernomen dat technisch directeur Alex Kroes van Ajax recent een bod van Fenerbahçe heeft ontvangen. Inclusief bonussen zou dat bod aardig in de buurt komen van bedrag dat Ajax in 2022 voor Kaplan betaalde. Dat was een transfersom van zo'n tien miljoen euro aan het Turkse Trabzonspor.

Kaplan zelf zou volgens het medium wel openstaan voor een transfer naar Turkije, waar hij onder José Mourinho zou kunnen gaan spelen. Een vertrek van Kaplan in de winterse transferperiode lijkt ook voor Ajax bespreekbaar. Het is onduidelijk wat voor bedrag de Amsterdamse club exact voor Kaplan wil ontvangen.

Vorig seizoen maakte Kaplan, ondanks de zwakke prestaties van Ajax, egelmatig indruk in het rood-wit. De Turk oogde sterk, nadat hij in de eerste maanden na zijn komst naar Ajax geteisterd werd door een zware blessure. Onder Francesco Farioli komt Kaplan niet in de plannen voor. Hij kwam pas vier keer in actie.