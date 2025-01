Ajacied tot uitverkorene benoemd: 'Hij maakt mij gelukkig, hij is mijn hoop'

David Endt is groot fan van . De jongeling breekt dit seizoen door bij de hoofdmacht van Ajax en heeft volgens de journalist precies de juiste instelling.

Vorig seizoen kwam Fitz-Jim tot slechts 39 minuten in de Nederlandse Eredivisie. Dit seizoen, en met de komst van Francesco Farioli, krijgt het talent veel meer kans zichzelf te etaleren. In Europa kwam hij al tot tien duels (voorrondes meegenomen), terwijl hij ook in veertien Eredivisiewedstrijden minuten maakte. Met vijf goals en één assist heeft de 21-jarige Fitz-Jim ook al wat rendement.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Emotionele verhalen Akpom en Gaaei tegengesproken: 'Kan het me niet voorstellen'

David Endt noemt tijdens de eindejaarsspecial van Rejaxie opeens de naam van de jonge Ajacied. Dat gebeurt nadat de journalist duidelijk heeft gemaakt dat vrouwen over het algemeen veel meer over hebben voor hun plek in het internationale topvoetbal, mannen zijn daar volgens Endt wat minder gemotiveerd voor. "Ik vind het geweldig dat Fitz-Jim aan het doorbreken is, ik ken hem al een jaar of vijf, zes. Als je hem ziet, in zijn bescheidenheid maar ook in zijn gretigheid, dan denk je: daar zit het juiste sporthart en de juiste mentaliteit in. En hij kan ook nog eens geweldig goed voetballen."

De jonge dribbelaar en creatieveling zorgt meer dan eens voor glimlachen op de gezichten van fans van Ajax. "Hij maakt mij echt gelukkig, hij is mijn hoop ook bij Ajax. Hopelijk komen er meer van dat soort jongens door als jonge Ajacieden. Het is wel een jongen waarvan ik zeg: 'Hier zou ik met hart en ziel aan willen meewerken.'" Endt begeleidt momenteel enkele vrouwelijke voetbalsters, waaronder Sherida Spitse.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fabrizio Romano meldt interesse van Ajax in speler van Arsenal

Een speler van Arsenal staat in de belangstelling van Ajax, zo meldt Fabrizio Romano.